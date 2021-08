A breve entreremo nella seconda settimana di agosto. Per chi vuole dilettarsi questo mese con dei fiori da piantare, ecco 3 meravigliosi fiori da piantare in agosto per avere dei ubalconi fioriti in autunno.

Ma è bene volgere già da ora uno sguardo al futuro quando si tratta di fiori da piantare.

Settembre sarà il mese perfetto per piantare questi 3 splendidi fiori, che sbocceranno durante la stagione invernale.

Possono essere piantati sia in vaso che in piena terra. Quindi si adattano al balcone o al giardino a seconda delle esigenze e dello spazio a disposizione di chi li pianta.

L’iris

La semina dell’iris, in genere, si fa in autunno in modo tale che germinino durante la primavera successiva.

Appartiene alla famiglia delle Iridaceae, di cui fanno parte oltre 300 specie.

Un consiglio in particolare per chi ama le piante ornamentali? La varietà nota come “Impressioni di Settembre”. La sua caratteristica sono gli splendidi fiori di colore bianco e giallo crema, diverso da quello viola per cui questa pianta è nota in genere.

Si tratta di una pianta perenne, assai rustica e resistente alle basse temperature e produce fiori con continuità da aprile fino a settembre inoltrato.

La calendula

Settembre è il mese giusto per seminare questa pianta medicinale e ornamentale, ma solo nelle zone a clima caldo. Se ci si trova in una a clima freddo, meglio attendere aprile-maggio.

La Calendula appartiene alla famiglia delle Asteraceae e comprende una ventina di specie, la più nota delle quali è la Calendula Officinalis.

Ha fiori semidoppi e commestibili di un vivido colore arancione. La sua fioritura è a scalare e si protrae per qualche settimana a partire da maggio, se è stata seminata a settembre.

Inoltre, per far crescere meglio le zucchine, le melanzane e tanti altri ortaggi da frutto nell’orto o nel giardino bisogna coltivarli vicino a questo fiore dalle proprietà incredibili.

Il bucaneve

Il bucaneve è una pianta perenne ed erbacea, appartenente alla Amaryllidaceae.

Germoglia verso la fine dell’inverno, sbucando, dove c’è, da sotto la neve. Ecco perché ha questo nome, oltre che per lo splendido colore bianco dei suoi fiori.

Richiede poca manutenzione ed è una pianta semplice da coltivare anche per chi è alle prime armi.

Anche se è il più classico dei fiori invernali, il bucaneve ha bisogno di un paio di ore di sole nel corso della giornata. Quindi va collocato a Sud del giardino o del balcone.

Rispetto agli altri due fiori proposti, è di piccola taglia, che raggiunge un massimo di trenta centimetri.