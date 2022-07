Una delle piante più semplici in assoluto, ma anche più amate dagli italiani è il ciclamino. Pianta che trae le sue origini proprio nel bacino del Mediterraneo e nelle coste nordafricane. Nonostante l’apparenza, ama delle temperature non eccessivamente calde e possibilmente umide. Se non riceviamo i consigli giusti, proprio per questo motivo, l’estate potrebbe rivelarsi davvero pericolosa per la salute del nostro ciclamino. Ricordiamoci che ama tantissimo la luce del sole, ma nello stesso tempo quella diretta potrebbe arrecarle danni di salute. Una pianta che ama un’annaffiatura particolarmente generosa, ricordandoci però di lasciar seccare il terreno, per evitare che le radici marciscano e la pianta muoia. Ma, non è questo l’errore principale che andremo a vedere in questo articolo, bensì un altro.

L’estate non è alleata

Se in giardino abbiamo un ciclamino che si è arrampicato e si è sviluppato, proprio in questo periodo dell’anno potremmo trovare:

fiori afflosciati;

foglie ingiallite.

Sembra strano per una pianta mediterranea, eppure l’estate non è alleata del ciclamino, tanto che la sua fioritura prende la rincorsa tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Dobbiamo stare particolarmente attenti che l’eccessiva umidità dell’estate potrebbe favorire la nascita di funghi e muffe in grado di aggredire il nostro ciclamino. Rivolgiamoci quindi a un esperto del settore, che ci consiglierà i prodotti ideali per cercare di salvarlo. E, a proposito di piante, non scordiamoci la regina della salute che non dovrebbe mancare nelle nostre case.

Attenzione a questo errore abbastanza comune che potrebbe far seccare il ciclamino e farlo ammalare in queste giornate estive

Visto che parliamo di una pianta perenne amante della luce del sole, ci verrebbe spontaneo pensare che sia questo il momento migliore per coltivarlo. Ma gli esperti ricordano invece come sia settembre il periodo ideale per veder crescere ottimamente il nostro ciclamino. Stando infatti ai consigli di allevatori e vivaisti, la temperatura migliore per la sua crescita sarebbe quella attorno ai 15/20 °.

E, proprio settembre, coincide il momento migliore per effettuare il rinvaso. Visto che l’estate è il periodo del letargo del ciclamino, spazio all’autunno per eliminare la vecchia terra e le radici morte, sostituendo e integrando magari con del terriccio a base di torba.

Attenzione a questo errore abbastanza comune che potrebbe quindi compromettere la salute del nostro ciclamino per la stagione successiva.

Lettura consigliata

Lo sapevano bene i nostri nonni che nell’orto di casa si nasconde il nemico numero 1 del calcare e il sistema naturale per eliminarlo