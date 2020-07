Perchè fare attenzione a questi venditori di polizze assicurative segnalati dall’Istituto di vigilanza

L’istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con un comunicato stampa del 22 luglio, mette in guardia i consumatori. Dopo la segnalazione relativa ai tagliandi di una compagnia assicurativa, di cui al nostro precedente approfondimento, ora l’attenzione si sposta su altro. Vediamo quindi ora di capire perché fare attenzione a questi venditori di polizze assicurative segnalati dall’Istituto di vigilanza.

I venditori segnalati

Le segnalazioni dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni riguardano ben nove siti internet. Vediamo quali sono:

www.agenziaferraris.com – www.assicuraaurora.com – www.assicuratriceaurora.com – www.assicurazioni-berardino.site – www.assisimply.com – www.biomediaassicurazione.site – www.generaliassicura.com – www.motorvillageassicurazioni.com – www.rctemporanea.com

Nel citato comunicato è scritto, a chiare note, che si tratta di siti internet irregolari. Pertanto, l’Istituto di vigilanza invita tutti gli organi di informazione a dare la massima diffusione alla notizia. E’ quindi con questo intento, che la nostra redazione si rende tramite per la diffusione ulteriore della notizia nell’interesse di utenti e consumatori.

Conseguenze per i consumatori

Trattandosi di venditori di polizze irregolari, le conseguenze sono tanto immaginabili, quanto gravi. Le polizze ricevute dai clienti, tramite questi intermediari, sono quindi, in primis, assolutamente false. Di conseguenza, i relativi veicoli non sono affatto assicurati. Con tutto ciò che ne consegue, in caso d’incidente. Ecco perchè bisogna fare attenzione a questi venditori di polizze assicurative segnalati dall’Istituto di vigilanza.

Come cautelarsi

Il primo consiglio dell’Autorithy è quello di controllare sempre i dati delle compagnie e degli intermediari con cui si interagisce. Questo significa non concentrarsi esclusivamente sulle offerte economiche. Spesso infatti sono proprio i siti on-line ad essere dei “maestri” in tal senso, ma anche i più rischiosi. Quindi, occhi ben aperti soprattutto quando le offerte assicurative sono via internet o telefono (pure WhatsApp), specie se di durata temporanea.

I canali per il controllo dei dati

E’sempre l’IVASS a suggerire di tenere le seguenti linee di condotta. In prima battuta, i consumatori sono tenuti a controllare, prima di procedere con il pagamento dei premi, quanto segue. Vale a dire, gli automobilisti devono verificare, preventivamente, che le imprese e gli intermediari siano regolarmente autorizzati. Utilissima, in tal senso, è la consultazione del sito www.ivass.it. Una volta verificata la loro regolarità, avrà senso passare al passaggio successivo, di valutazione dei preventivi e dei contratti.

Per facilitare ancora di più questa serie di controlli incrociati, è sempre l’IVASS a pubblicare sulla propria home page gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia. Nonchè il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.Sono inoltri reperibili anche gli elenchi degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, di società non autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.

Sistemi di pagamento

E’ sempre l’IVASS ad evidenziare quali sono i sistemi di pagamento irregolari. Sono dunque non conformi alla legge, in particolare, i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate. Sono, del pari, irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati.

Riferimenti di contatto

In caso di necessità di ulteriori chiarimenti più specifici, i consumatori possono comunque rivolgersi al Contact Center Consumatori dell’IVASS. Questo è il numero verde 800-486661 a cui è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30. Come ulteriori riferimenti di contatto, segnaliamo anche il seguente indirizzo e-mail: ufficiostampa@ivass.ittel e il numero telefonico 06. 42133.452.