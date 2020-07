In questo articolo vi spieghiamo come risparmiare su spesa, carburante e viaggi con Poste Italiane.

Fronteggiare la crisi economica causata dal coronavirus non è semplice. Per questo motivo, molte aziende hanno deciso di mettere in campo una serie di offerte per i propri clienti.

Per venire incontro alle esigenze dei suoi utenti, anche Poste Italiane ha introdotto soluzioni più convenienti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come accedere alle offerte?

L’azienda italiana che si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e non solo ha, da poco, incrementato il suo servizio “ScontiPoste”.

“ScontiPoste” è un programma fedeltà dedicato ai titolati di carte prepagate PostePay e/o carte BancoPosta che permette ai clienti di guadagnare facendo acquisti.

Il servizio “ScontiPoste” è gratuito

Per i clienti di Poste Italiane partecipare al programma di “ScontiPoste” è gratuito.

Come funziona il servizio “ScontiPoste”

Per usufruire del servizio è sufficiente usare le carte PostePay e/o carte BancoPosta nei negozi fisici e online convenzionati.

Come ricompensa otterrai il rimborso di una parte della spesa sostenuta, direttamente sulla carta prepagata o sul tuo conto BancoPosta. Puoi ottenere sconti esclusivi fino al 50%, tutto l’anno, anche durante i saldi stagionali.

Quali sono i negozi convenzionati?

Per scoprire come risparmiare su spesa, carburante e viaggi con Poste Italiane è necessario consultare l’elenco di aziende che hanno aderito all’iniziativa. Per visionarlo vai sul sito di “ScontiPoste”.

Come risparmiare sul carburante?

Tra le varie opzioni c’è la possibilità di risparmiare sul carburante. Per chi farà rifornimento di carburante nelle Eni Station con PostePay o carte BancoPosta avrà un rimborso dell’1%. Per il pagamento PostePay tramite l’applicazione Enistation+ si avrà invece il 2% di sconto.

L’iniziativa sarà valida presso le stazioni Eni che aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale di comunicazione sul punto vendita.

Come risparmiare sulla spesa?

Lo stesso meccanismo dedicato al carburante è applicato anche ai supermercati che hanno aderito all’iniziativa.

Utilizzando la propria carta PostePay o BancoPosta per fare acquisti sul sito online, ad esempio, si avrà il 3% di sconto e riceverà la spesa a casa.

Concludiamo la nostra mini guida su “Come risparmiare su spesa, carburante e viaggi con Poste Italiane” con gli sconti sui viaggi.

“ScontiPoste” prevede il 3% di sconto in cashback (rimborso) sui collegamenti marittimi Grimaldi Lines per la Sardegna, la Sicilia, la Spagna e la Grecia.

Se “Come risparmiare su spesa, carburante e viaggi con Poste Italiane” ti è stato utile, leggi anche “Come ottenere sconti sulle bollette di luce e gas”.