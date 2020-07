Dire che IMMSI è un titolo azionario incredibilmente sottovalutato pronto a guadagnare il 200% dai livelli attuali non è una follia. Per capirlo basta pensare che la società guidata da Colaninno controlla oltre il 50% di Piaggio e guardare il grafico seguente dove sono confrontati gli andamenti in Borsa della due società.

Notiamo che nello stesso arco di tempo le quotazioni di Piaggio hanno perso il 6,05%, mentre IMMSI ha perso l’80,02%.

“Poiché IMMSI controlla oltre il 50% di Piaggio e quest’ultima contribuisce per oltre il 50% del fatturato del gruppo, non si capisce il perché di questo andamento a due velocità.”

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un’esplosione rialzista del titolo IMMSI.

Un titolo azionario incredibilmente sottovalutato pronto a guadagnare il 200% dai livelli attuali: il parere dell’analisi grafica e previsionale

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 27 luglio a quota 0,4025€ in ribasso dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la proiezione è ribassista e le quotazioni puntano al II° obiettivo di prezzo in area 0,38156€. La massima estensione del ribasso si trova, invece, in area 0,353€. I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 0,40993€.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e ha già raggiunto il II° obiettivo di prezzo. Questo traguardo, però, ha provocato un ritracciamento che, però, si è fermato sul supporto in area 0,39085€. In questo modo le quotazioni hanno dato vita a un andamento laterale che dura da sei settimane compreso tra i livelli 0,39085€ e 0,41053€. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe determinare un forte movimento direzionale. Al rialzo la massima estensione passa per area 0,52673€ per un potenziale rialzo del 30%.

Al ribasso, invece, la rottura del supporto in area 0,35846€ farebbe nuovamente precipitare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La tendenza in corso è ribassista, ma una chiusura mensile su questi. livelli farebbe invertire al rialzo la tendenza di lungo. In questo caso il I° obiettivo di prezzo si trova in area 0,57107€ per un potenziale rialzo del 40%. La massima estensione, invece, si trova in area 1,17€ per un potenziale rialzista di circa il 200%.

