Oggi la lotta si è talmente concentrata sul colesterolo alto che si perde completamente di vista il fattore opposto. L’equilibrio è la regola madre del nostro organismo e quando i livelli si alzano o si abbassano non è positivo. Perciò attenzione a questi sintomi che indicano il colesterolo cattivo o buono troppo basso.

Colesterolo alto

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nella nostra società il colesterolo alto è un vero pericolo per la salute. Molti ne soffrono e ne subiscono le conseguenze, come l’oppressione toracica che potrebbe rivelarsi un segno distintivo del colesterolo alto. Tuttavia le conseguenze del colesterolo alto sono piuttosto da temere e da prevenire con una corretta alimentazione.

Essendo un accumulo di grasso sulle pareti delle arterie, questo influenza il sistema cardiocircolatorio. Il diametro dell’arteria in pratica diminuisce e il sangue si comporta come l’acqua costretta a passare in un tubo più stretto. La pressione aumenta e il cuore deve pompare con sforzo. Nei casi più gravi le arterie possono anche ostruirsi completamente.

Attenzione a questi sintomi che indicano il colesterolo cattivo o buono troppo basso

Non sempre però il problema è il colesterolo alto, ma anche quello basso porta la sua problematicità. Si può dire di soffrire di colesterolo cattivo basso, con un tasso nel sangue inferiore a 130 mg/dl. Invece si parla di colesterolo buono basso se il suo tasso è inferiore a 40-50 mg/dl.

Colesterolo cattivo o LDL basso

Come attesta uno studio pubblicato sul Journal of Lipid Research, ci sono dei sintomi del colesterolo cattivo basso. Questi possono essere diarrea, grasso nelle feci, vomito, distensione addominale, mancanza di equilibrio. Questo stato è dovuto ad una carenza di vitamine liposolubili A, D, E, K.

Colesterolo buono o HDL basso

Questo tipo di grasso nel sangue è più frequente trovarlo ridotto rispetto all’altro. I sintomi del colesterolo HDL basso, secondo The Journal of Clinical endocrinology and metabolism, possono essere: l’opacizzazione della cornea, un deposito di grasso sottocutaneo, la perdita di proteine nelle urine. Questa perdita di grassi buoni, comporta riflessi sul cuore.

Uno studio italiano mostra che tassi di colesterolo bassi portano ad una diminuzione di serotonina, detta anche l’ormone della felicità. I soggetti che ne sono affetti sviluppano così idee suicidarie.

Da tutto ciò risulta che l’organismo è una vera bilancia e bisogna fare in modo che i valori dei suoi preziosi elementi siano in equilibrio per vivere bene.