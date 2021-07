Questa pianta ornamentale che ora scopriremo, giunge dal Costa Rica e solitamente in Italia viene regalata alle donne partorienti. A parte questa piccola curiosità, i Lettori vorranno sapere di quale pianta si tratta: in gergo comune è il giglio della pace ma correttamente deve essere chiamata spatafillo. È una pianta che quasi tutti posseggono tra le mura domestiche e perciò bisogna conoscere i trucchi per far fiorire e travasare lo spatafillo in casa senza fatica.

Come travasare

Quando riceviamo il giglio della pace la prima cosa da fare è travasare. Bisogna porre molta attenzione poiché le radici devono rimanere intatte. Infatti quando ci aiutiamo con un coltello per distaccare il terriccio corriamo il rischio di rompere le radici. Dunque questa operazione bisogna eseguirla con calma e senza distrazioni altrimenti poi la pianta muore.

Una volta acquistato un vasetto più grande consono per permettere la crescita della pianta, bisogna preparare un mix di terriccio e di perlite. Aiutandoci con uno stecchino far penetrare la terra tra le radici. Una volta sistemato il giglio della pace nel vaso, la pianta ha bisogno di acqua abbondante e deve essere messa in una posizione riparata della casa.

Innaffiare il giglio della pace

Corre l’obbligo approfondire come innaffiare lo spatafillo. Gli Esperti sanno bene che non bisogna esagerare nell’innaffiare la pianta altrimenti muore ma parallelamente bisogna essere costanti.

Il giglio della pace si adatta a tutte le stagioni perciò in primavera – estate bisogna innaffiarla massimo 4 volte a settimana mentre in inverno solo una volta.

Non bisogna allarmarsi quando vediamo che non fiorisce. Anzi in questo caso concimare la pianta ogni 12 giorni nel periodo estivo è un toccasana.

Per rendere la pianta ancora più accattivante, vaporizzare sulle foglie acqua demineralizzata.

Dove posizionare la pianta in casa

Il sole diretto sul giglio della pace è deleterio perché rovinerebbe le foglie. Ciò non vuol dire tenere la pianta al buio, e dunque zone di mezz’ombra o in una bella stanza luminosa andranno benissimo.

Tutti coloro che seguiranno pedissequamente ciò che abbiamo scritto, otterranno risultati straordinari e la loro amata pianta durerà veramente a lungo.