Il pettegolezzo è una brutta abitudine che però hanno in molti. Se i nostri vicini di casa oppure i colleghi di lavoro sono ficcanaso e anche linguacciuti potrebbero renderci la vita molto dura. Dalla semplice chiacchiera innocua si può arrivare alla vera e propria infamia. Vediamo quindi i segni zodiacali che secondo gli astrologi sono maggiormente inclini al pettegolezzo.

Attenzione a questi segni zodiacali, sono i più pettegoli oltre ai Gemelli

In vetta alla classifica dei segni zodiacali più pettegoli troviamo i Gemelli, che è un segno molto socievole. I Gemelli sono caratterizzati da un’estrema voglia di divertimento e un’ampia rete di amici. Praticano ogni forma di gossip possibile e non si rendono conto che potrebbero ferire la sensibilità altrui. Prima di confidare qualche segreto ad un Gemelli meglio rifletterci sopra quindi.

Il Leone è gran chiacchierone

Il Leone come gli altri segni di fuoco è arso dal fuoco della conoscenza. Venire a conoscenza di tutto ciò che lo circonda è fondamentale per il Leone. Il problema è che non avrà troppi scrupoli a rivelare qualsiasi segreto ad altri. A questo segno di fuoco piace avere una piccola corte attorno a sé e il gossip potrebbe aiutare a rinsaldare i legami con i propri ammiratori.

I Pesci e le caratteristiche peggiori del segno

I Pesci sono un segno dello zodiaco con molti pregi. Uno fra questi è la particolare sensibilità. Pertanto risulta difficile pensare a questo segno come ad un pettegolo ma è proprio così secondo gli astrologi. La curiosità, che è la caratteristica più rilevante di questo segno, potrebbe spingerli a fare molte domande e a scoprire fatti inediti. Il punto è che spesso non riescono a tenere per sé queste notizie.

Non rivelare mai i segreti ad un Ariete

La favella di certo non manca ai nati sotto il segno dell’Ariete. Ritrovarsi un vicino di casa di questo segno zodiacale potrebbe essere problematico. Sono in genere persone molto attente a cui non sfuggono i particolari salvo poi essere permalose e non accettare critiche.Per rafforzare i propri legami non esitano a diffondere notizie sugli altri. Secondo alcuni astrologi, il pettegolezzo per l’Ariete può diventare il miglior passatempo.

Un difetto del Toro

Il Toro sembrerebbe tutto tranne che pettegolo. È noto per essere un segno molto pratico, con i piedi ancorati a terra. In realtà è un segno molto curioso. Vuole conoscere ogni dettaglio sulle vite altrui e talvolta può lasciarsi scappare più di qualche segreto.

Se dobbiamo svelare un nostro segreto, facciamo attenzione a questi segni zodiacali, perché sono i più pettegoli oltre ai Gemelli.

