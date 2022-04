I canoni di bellezza cambiano nel tempo e non sono sempre gli stessi. Basti pensare ai tempi in cui la grassezza era amata e ricercata e quelli in cui i peli erano considerati sensuali. Ai giorni nostri, per esempio, è apprezzata una bellezza longilinea ed atletica, in forma e snella. Non tutte noi però abbiamo delle forme lunghe e sottili, ma possiamo imitarle con il giusto outfit. Se sapremo vestirci per valorizzare le nostre forme potremo sembrare molto più alte e snelle, al contrario invece sembreremo più basse e grasse. Oggi vogliamo vedere alcuni errori da evitare se non vogliamo sembrare più tozze e tarchiate. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questi imperdonabili errori nell’abbigliamento che rovinano anche il migliore degli outfit.

Sempre pianificare gli abbinamenti dell’outfit

Ogni giorno, prima di uscire di casa, dovremo pianificare con attenzione gli abiti che indosseremo. Colori, forme e taglio vanno abbinati con cura ed attenzione e nulla va lasciato al caso. Il segreto delle esperte di moda è proprio sapere trarre il meglio dai vestiti che indossiamo, anche i più semplici.

Quando abbiniamo due pezzi, dobbiamo dare attenzione al modo in cui li indossiamo. Basta un piccolo errore che le gambe sembreranno più corte e l’intera figura apparirà più tozza. Il primo errore da evitare è quello di scegliere pantaloni e gonne a vita bassa. A meno che non siamo altissime la vita alta è da preferire. Rende la figura più armonica e allunga le gambe.

Poi non dovremo mai tenere le maglie e le camicie fuori dai pantaloni e dalle gonne, ma sempre dentro. In questo modo slanceremo la silhouette con un effetto più stiloso.

Attenzione a questi imperdonabili errori nell’abbigliamento che ci fanno sembrare più basse e tarchiate

Se indosseremo una minigonna, è fondamentale che sia a vita alta e che venga posta sopra all’ombelico, mai sotto. In questo modo evidenzierà il punto vita ed eviteremo uno spiacevole effetto salsicciotto.

Se invece stiamo per uscire la sera e osiamo con un completo con minigonna e top dovremo evitare un effetto troppo nudo e stratificare con i giusti accessori. Il consiglio è di abbinare un capospalla più spesso e strutturato per evidenziare le gambe e farle apparire più magre e lunghe.

Grazie a questi trucchetti eviteremo di appesantire la figura e saremo sempre raggianti e valorizzate.

