Ogni tanto è bello organizzare un pranzo o una cena con amici e parenti. Prima di cucinare tante buone pietanze bisogna senza dubbio stilare la lista della spesa. A casa si tirerà fuori la tovaglia, si disporranno piatti, bicchieri e posate e magari un bel centrotavola per dare un tocco di allegria e colore all’ambiente. In queste occasioni speciali di solito si cucina qualcosa di più elaborato. Nella nostra tradizione culinaria ci sono tante ricette da cui attingere. Si potrebbero fare dei cannelloni ripieni o della pasta al forno insieme a un buon secondo di carne. Nell’attesa che sia pronto, sarebbe una buona idea intrattenere gli ospiti, magari con uno di questi 3 antipasti facili e veloci da fare senza la solita pasta sfoglia.

Fagottini di bresaola

Serviranno:

200 g di fettine di bresaola;

2 mazzetti di rucola;

100 g di Grana;

erba cipollina.

In una ciotola mettere la rucola lavata e asciugata, tagliarla e condirla con olio, sale e pepe e un po’ di aceto. Preparare la bresaola e disporre nel centro un po’ di verdura. Prendere il formaggio, tagliarlo a scagliette e aggiungerlo alla rucola. A questo punto, chiudere le fettine di bresaola a forma di fagottino annodando in cima i fili di erba cipollina lavati e asciugati.

Questi 3 antipasti facili e veloci senza cottura in forno e senza pasta sfoglia possono stupire gli ospiti per gusto e aspetto

Per delle girelle con la mortadella occorrono:

pane per tramezzini;

mortadella a fettine;

granella di pistacchio;

formaggio fresco spalmabile.

Stendere con un mattarello il pane per tramezzini e spalmare il formaggio morbido. Disporre le fettine di mortadella e arrotolare. Avvolgere con una pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per un’ora. Trascorso il tempo, spalmare altro formaggio sulla superficie del pane e cospargere di granella di pistacchio. Affettare e servire le girelle.

Stuzzicchini fritti

180 g di farina 00;

5 uova;

burro;

50 g di prosciutto crudo a dadini;

50 g di Parmigiano grattugiato;

200 ml d’acqua;

prezzemolo;

sale.

In un tegame mettere un bicchiere d’acqua, una noce di burro e sale. Al bollore, togliere dal fuoco, aggiungere la farina, mescolare e poi rimettere a cuocere, mescolando con un cucchiaio di legno. Appena il composto diventa cremoso, spegnere e aggiungere le uova una alla volta. Aggiungere anche il formaggio, il prezzemolo e il prosciutto. Mescolare, far riposare l’impasto e poi friggere in olio caldo, un po’ alla volta.

