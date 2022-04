Pochi sanno che su Netflix possiamo vedere questi 3 capolavori del cinema italiano celebrati in tutto il Mondo

Anche se spesso siamo a caccia di grandi colossal hollywoodiani da vedere su Netflix, ogni tanto ci dimentichiamo dei prodotti nostrani. Netflix infatti ha collezionato nel vasto catalogo titoli di tutto rispetto, e il cinema italiano non fa eccezione. Chi ama la commedia, ad esempio, può trovare all’interno della piattaforma molte grandi opere di un mostro sacro come Carlo Verdone.

“Troppo forte”, “Un sacco bello”, “Gallo cedrone” sono solo alcuni dei grandi successi che è possibile trovare in streaming. Tuttavia, oltre alle commedie, pochi sanno che su Netflix possiamo fare il carico di buon cinema con alcuni capolavori.

Ispirato ad un efferato delitto

Il primo film ha riscosso un grandissimo successo in Italia e nel Mondo grazie alla performance mastodontica del protagonista, Marcello Fonte. Per la regia di Matteo Garrone, “Dogman” è un film ispirato alla storia vera del delitto del canaro. Un uomo messo ai margini della società gestisce un negozio di toletta per cani ma viene costretto con la violenza a collaborare con la criminalità. A fare pressione sul protagonista è un ex puglie malavitoso che spingerà l’uomo a gesti di cui mai si sarebbe creduto capace. La pellicola fu osannata dalla critica di Cannes e vinse nel 2019 il David di Donatello come miglior film.

Tra i film più belli del 2000

Rimaniamo nella Capitale citando uno dei film più belli prodotti in Italia negli ultimi 20 anni.

“Romanzo Criminale” è la storia di tre ragazzi che diventano uomini sgomitando nella criminalità della Roma degli anni ’70. Il Libanese, Dandi e il Freddo sono i protagonisti di questa ascesa nella criminalità che darà vita alla celeberrima banda della Magliana.

Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Stefano Accorsi formano il cast di quello che diventato un grande classico del cinema italiano.

Infine, se ancora non lo avessimo visto, è assolutamente da vedere l’ultima opera cinematografica di Paolo Sorrentino. “È stata la mano di Dio” benché non abbia riportato a casa l’ambito Oscar è un film che merita assolutamente di essere visto. La pellicola è un’autobiografia del regista che ripercorre la propria adolescenza nella Napoli degli anni ’80. Proprio in questo periodo a Napoli arriverà Maradona, un evento che cambierà per sempre il destino del regista.

