Da molti anni si dibatte sui possibili rischi del consumo eccessivo di sale per la salute. Una dieta a elevato contenuto di sodio potrebbe infatti aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e tumori. E noi italiani, purtroppo, siamo tra i principali consumatori mondiali di sale. Basti pensare che secondo i dati ISS ne assumiamo ogni giorno circa il doppio della dose consigliata. Ma i pericoli non arrivano solo dall’alimentazione. Una ricerca inglese pone l’attenzione anche su alcuni medicinali a elevato contenuto di sodio. Quindi dovremmo fare attenzione a questi comunissimi farmaci perché potrebbero aumentare di 7 volte il rischio di ipertensione. Vediamo quali sono e gli eventuali rischi che potrebbe portare un uso eccessivo. Il consiglio è sempre lo stesso. Prima di iniziare una qualsiasi terapia dovremmo sempre consultare il nostro medico curante.

Attenzione a questi comunissimi farmaci perché potrebbero aumentare di 7 volte il rischio di ipertensione

Sotto la lente di ingrandimento degli studiosi di due Università britanniche sono finiti alcuni farmaci effervescenti come integratori di vitamine, analgesici e antiemetici. Ebbene questi medicinali contengono elevate quantità di sodio e se assunti in dosi eccessive potrebbero aumentare di circa 7 volte il pericolo di ipertensione.

Il team di scienziati ha analizzato per 7 anni i dati di circa 1 milione e 300mila pazienti. Dalla ricerca emerge che chi si cura con farmaci effervescenti ha un rischio cardiovascolare maggiore del 16% rispetto a chi sceglie le compresse. E questo a parità di principio attivo.

Uno studio importante sia per la consapevolezza dei pazienti sia per quella dei medici che dovrebbero prescrivere con cautela queste tipologie di farmaci.

Quanto sale al giorno dovremmo consumare e i consigli per ridurlo

Da molti anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato un limite consigliato per il consumo giornaliero di sale: 5 grammi al giorno. L’equivalente di un cucchiaino da tè. E come abbiamo visto in precedenza noi italiani non siamo particolarmente virtuosi al riguardo.

Ma per nostra fortuna possiamo adottare alcuni comportamenti utili ad abbassare la dose giornaliera consumata. Molto del sodio che ingeriamo deriva da prodotti preconfezionati, conservati e trattati. Quindi è sempre meglio preferire cibi freschi e ridurre il consumo di insaccati e salumi.

In secondo luogo possiamo utilizzare le spezie per condire al posto del classico sale da cucina. Oppure provare questo aceto fenomenale per digerire e sostituire il sale. Oltre a portare enormi benefici alla salute potremmo anche scoprire nuove sfiziose combinazioni di gusto.

