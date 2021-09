Solo pochi giorni fa noi di ProiezionidiBorsa abbiamo svelato come preparare dei peperoni ripieni perfetti senza carne e con un ingrediente segreto. Se siamo stati attenti a tutti i passaggi e abbiamo seguito la ricetta molto probabilmente abbiamo realizzato un piatto che ha stupito tutti. Se invece qualcosa è andato storto forse abbiamo commesso uno degli sbagli che moltissimi fanno nella preparazione e nel trattamento degli ingredienti. E questo perché per cucinare peperoni ripieni da chef dovremmo sempre evitare questi 5 comunissimi e gravissimi errori. Scopriamo quali sono e come rimediare se ne abbiamo commesso qualcuno. Ma dopo aver imparato questi trucchetti i peperoni non avranno più segreti per noi.

Per cucinare peperoni ripieni da chef dovremmo sempre evitare questi 5 comunissimi e gravissimi errori

Il primo errore da non fare è quello della scelta sbagliata dei peperoni. Quando siamo davanti al bancone del supermercato cerchiamo di acquistarli tutti di dimensioni simili. Altrimenti al momento della cottura in forno rischiamo di trovarci davanti ad alcuni peperoni cotti bene, ad altri crudissimi o ad altri bruciacchiati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dobbiamo prestare grande attenzione anche alla pulizia e al taglio dei frutti. I peperoni devono essere divisi perfettamente a metà con un taglio netto. Se sbagliamo questa operazione saranno da buttare. Occhio anche alla pulizia dei semi interni e dei filamenti. Una volta tolta la calotta dovremo rimuovere tutto l’interno. Se lasciamo qualcosa rischiamo di rovinare il ripieno.

La calotta, infine, non va buttata. Soprattutto se la nostra scelta è quella di riempire i peperoni dall’alto. La calotta non solo sarà utile per l’impiattamento. Mettendola sopra al frutto mentre è in forno otterremo anche una cottura omogenea e uniforme.

L’acqua in cottura e la scelta

Un trucchetto che pochi conoscono e che potrebbe davvero fare la differenza è quello di inserire dell’acqua nella teglia con i peperoni. L’acqua sarà fondamentale per la cottura omogenea dei frutti e impedirà che diventino troppo secchi e croccanti.

Il vero segreto per un piatto degno degli chef è quello di scegliere peperoni diversi. Non ci accontentiamo della prima varietà che ci troviamo davanti. Diamo spazio alla fantasia e acquistiamo peperoni di varietà diverse, meglio ancora se nostrani come quello di Carmagnola o quello di Voghera. Facendo così ogni peperone ripieno avrà un gusto unico. Ovviamente non dobbiamo commettere l’errore descritto in precedenza. Anche se scegliamo diversi tipi di frutto devono avere comunque dimensioni simili tra loro.

Approfondimento

Sono questi i 5 trucchetti per preparare l’amatriciana perfetta che farà invidia agli chef stellati