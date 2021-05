In qualsiasi operazione che portiamo a termine, a prescindere da cosa si stia facendo, bisognerebbe avere sempre mille occhi. L’attenzione è una delle caratteristiche e abilità più importanti che abbiamo a nostra disposizione, e per questo motivo non dovremmo mai farne a meno. Essere attenti ai pericoli e ai rischi di tutte le azioni che facciamo infatti è ciò che più di tutto il resto può proteggerci e difenderci. Se questo discorso è valido per situazioni potenzialmente molto pericolose come ad esempio guidare, lo è altrettanto quando si tratta di scenari che, a prima vista, potremmo considerare più innocui.

Le insidie dei fornelli

Difatti è abitudine di tutti quella di considerare un’azione quotidiana come poco pericolosa, proprio perché la si porta a termine tutti i giorni. Prendiamo ad esempio il cucinare. Di certo con il tempo acquistiamo bravura ed esperienza, ma ciò non toglie che rimane un’attività con dei rischi e delle insidie. Bene, per questo motivo, oggi vogliamo parlare di un errore che in molti fanno e che si dovrebbe evitare. Vediamo perché. Infatti attenzione a questa pericolosa distrazione quando si scongela il pesce o si rischiano veramente bruttissime sorprese.

Troppo presto

Come capita spesso, diversi tipi di alimenti li conserviamo all’interno del congelatore, di modo da poterli utilizzare anche molto tempo dopo l’acquisto. Fin qui nulla da ridire, anzi. Si tratta di un ottimo metodo di conservazione in grado di darci diversi vantaggi. Dobbiamo però ricordarci che scongelare un alimento, specie se si tratta del pesce, non è un qualcosa da fare velocemente e senza seguire una logica. Ci sono dei passi da seguire che risultano necessari per avere poi la possibilità di portare in tavola un secondo gustoso, sano, e soprattutto sicuro. Difatti attenzione a questa pericolosa distrazione quando si scongela il pesce o si rischiano veramente bruttissime sorprese. Ci riferiamo all’abitudine che in molti hanno di iniziare la cottura del pesce senza attendere che quest’ultimo si sia scongelato del tutto. Che sia per fretta o per un’errata valutazione dello stato dell’alimento, i risultati non saranno per nulla piacevoli.

Del resto così come si sconsiglia fortemente di mettere il pesce congelato sotto l’acqua calda, con la stessa decisione si raccomanda di non cuocerlo troppo presto. Infatti lo sbalzo di temperatura determinato dal calore della cottura e dal gelo da cui l’alimento è ancora avvolto, può provocare una proliferazione batterica non indifferente. Si rischia dunque di portare in tavola un piatto non sano. O comunque, nel migliore dei casi, una pietanza insapore e senza consistenza. Per questo motivo è necessario attendere il giusto periodo di scongelamento in frigorifero. Per sicurezza consigliamo anche, prima di mettere a cuocere il pesce, di passarlo sotto l’acqua fredda. Di modo da accompagnare l’alimento nel passaggio termico, e scongiurare così tutto quello che abbiamo appena detto. Dunque attenzione a questa pericolosa distrazione quando si scongela il pesce o si rischiano veramente bruttissime sorprese.