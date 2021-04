Noi della redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri Lettori ed è per questo che vogliamo scongiurare possibili attacchi informatici. Come già visto recentemente a proposito di una nuova truffa su WhatsApp (si veda questo articolo), gli hacker ne sanno una più del diavolo. Ciò significa che ci troviamo ogni giorno ad affrontare nuove sfide contro coloro che non cercano altro che rubarci soldi e dati personali.

Questa volta affronteremo una nuova truffa telematica che si manifesta in modo diverso rispetto a quelle analizzate di recente. Si tratta infatti di un’applicazione che, una volta installata sul nostro cellulare, ruba i nostri dati personali e le credenziali di WhatsApp. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più.

Attenzione a questa nuova App che si impossessa del nostro WhatsApp e rovina la nostra reputazione

A differenza dei classici tentativi di phishing, l’App FlixOnline non accede (quantomeno direttamente) al nostro conto in banca, ma al nostro account.

Il suo modo di agire sembra infatti più simile a quello di un virus trojan che prende il totale controllo del nostro dispositivo. Così facendo, il virus potrebbe inviare messaggi a chiunque dal nostro dispositivo senza che noi ne sappiamo nulla. Inoltre, è possibile ricevere anche minacce e subire estorsioni per la diffusione di eventuali informazioni sensibili.

Come agisce la nuova App

FlixOnline si insidia in maniera subdola nei nostri dispositivi, specialmente nel nostro cellulare. Infatti, alcuni utenti di WhatsApp hanno ricevuto un messaggio che prometteva due mesi gratis di Netflix Premium. Non appena cliccato sul link allegato, ecco che l’applicazione si sarebbe scaricata autonomamente e con essa altre minacce e le conseguenze appena esposte.

Se in altri casi il danno potrebbe essere soltanto economico, in questo purtroppo appare raddoppiato: economico e reputazionale. Immaginiamo cosa potrebbe fare un malintenzionato pur di estorcerci denaro. E immaginiamo cosa accadrebbe se qualcuno diffondesse le nostre foto in rete. Minacciandoci di pubblicare i nostri contenuti più privati, gli hacker riuscirebbero a lucrare sulla nostra paura.

Tuttavia, in questi giorni sta girando una buona notizia. Sembra infatti che l’applicazione sia stata rimossa, ma si attendono notizie certe. Intanto però cerchiamo di fare attenzione questa nuova App che si impossessa del nostro WhatsApp e rovina la nostra reputazione.