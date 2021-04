Le truffe via email o via le App di messaggistica istantanea sono all’ordine del giorno. Consapevoli dell’uso che noi tutti ne facciamo quotidianamente, i furbi e spietati hacker si approfittano delle nostre debolezze e ci attaccano. In un precedente articolo consultabile a questo link abbiamo parlato del modo in cui riconoscere i tentativi di phishing e proteggerci per non farci ingannare.

Stavolta i truffatori online si son fatti più scaltri e hanno cambiato il modo di adescare le proprie vittime. Non più attraverso la posta elettronica, ma tramite il social più usato al mondo: WhatsApp.

E lo hanno fatto celandosi dietro al nome del brand che tutti conoscono e su cui tutti fanno shopping online, Amazon. Vediamo cosa si nasconde dietro questi tentativi di hackeraggio.

Attenzione alla nuova truffa su WhatsApp che ci offre un regalo e invece ci fa la festa

La truffa consiste in un messaggio che arriva direttamente al nostro numero WhatsApp dal presunto mittente “Amazon”. In occasione dei suoi trent’anni di anniversario, l’azienda americana vorrebbe farci un regalo a cui è possibile accedere cliccando sul link presente nel messaggio.

Una volta aperta la pagina, il sito ci chiederà di inserire i nostri dati personali compresi quelli della nostra carta, così accedendo al nostro conto. Il problema è che non ci sarà alcun regalo per noi, ma ci sarà sicuramente una (spiacevole) sorpresa. Infatti, così facendo i malintenzionati entreranno nel nostro conto bancario.

Mai credere alla finta generosità online

Come nei casi delle email online, anche in questo è importante tenere sempre a mente una cosa. Nessuno, a meno che non si tratti di una persona a noi cara, vorrà mai regalarci soldi o bonus online senza conoscerci. Bisogna sempre diffidare dai messaggi acchiappa click che non fanno altro che svuotarci le tasche. Attenzione a dare i nostri dati e soprattutto attenzione alla nuova truffa su WhatsApp che ci offre un regalo e invece ci fa la festa.