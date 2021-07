La corsa è un’attività che fa molto bene alla salute. Non si tratta soltanto di mettere in moto il proprio corpo, ma di un vero e proprio sfogo. Se poi si accompagna con dell’ottima musica, migliora anche l’umore.

In questo articolo della sezione Allenamento e fitness di Proiezionidiborsa, sveleremo quali canzoni si possono ascoltare per aumentare l’energia durante una corsa.

Quali canzoni ascoltare in cuffia per avere tantissima carica quando si corre

Il primo consiglio riguarda il genere musicale. La musica richiama alla mente emozioni e sensazioni per cui dobbiamo scegliere il genere più adatto a questo genere di attività. È sempre utile scegliere canzoni o tracce che siano allegre, che abbiano un certo ritmo con cui poter dettare i tempi della corsa.

Poi possiamo scegliere il sottofondo più adatto per il riscaldamento e per lo stretching finale.

Una traccia ideale per dettare i tempi della corsa è “Liquid Spirit” di Gregory Porter. Meglio se in versione Clapton Remix. Sentiremo il nostro corpo riscaldarsi pian piano e, come il suono sale sempre più di tonalità, allo stesso modo potremmo aumentare la velocità della corsa.

Per gli amanti della musica commerciale si potrà scegliere “I could be the one” di Avicii e Nicky Romero. Un vero e proprio sprint si potrà avere con “The Power di Duke Dumont”.

Sarà molto interessante come queste due tracce potranno regalare determinazione attraverso le proprie cuffiette. Per gli inguaribili tradizionalisti “Another brick in the wall” dei formidabili Pink Floyd.

Musica commerciale, pop e rock

Irrinunciabile “Work hard, play hard” di David Guetta. Una corsa intensa, difficile ma super carica, a ritmo delle note di uno dei più famosi dj al mondo. Per una corsa a ritmo stabile non si può perdere l’occasione di ascoltare “Feel my needs” dei Purple Disco Machine, in versione remix. Vivace e perfetta per mettere di ottimo umore. Infine, “Swing, Batshit o Drinkee” di Sofi Tukker.

Passiamo ora allo streching, altro step fondamentale per terminare la corsa nel modo giusto. Anche in questo caso bisogna seguire i propri gusti musicali. Un’ottima canzone per accompagnare la distensione muscolare è “We ride” di Rihanna. Anche i Coldplay sono artisti con cui accompagnare lo stretching. Pensiamo, ad esempio, a “Hymn for the weekend”, “Magic”, “A sky full of star”. Per concludere, ma non per importanza, “Sultan of Swing o So far away” dei Dire Straits. Vera e propria poesia per le orecchie.

Ecco quali canzoni ascoltare in cuffia per avere tantissima carica quando si corre.

Approfondimento

Qui, un approfondimento per capire l’importanza del riscaldamento.