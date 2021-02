Qualche tempo fa, quando ancora si poteva parlare con delle persone seduti in una terrazza di caffè, chi scrive ha avuto un piacevolissimo incontro. Due bellissime ore conversando con un amico fotografo, Simone Mussetti.

Andando oltre alle chiacchiere di circostanza, abbiamo iniziato a parlare profondamente di fotografia e della sua potenza espressiva. Stili, luce, suddivisioni del campo visivo, grandangoli e rullini: elementi fondamentali per capire quando e come scattare. Ciò che però interessa qui su ProiezionidiBorsa, riguarda un aspetto molto più funzionale.

Infatti, vogliamo oggi parlare di una questione molto più “profana”. Desideriamo segnalare al Lettore una tecnica che, nella stragrande maggioranza dei casi, rende le fotografie comunque migliori. Ecco il trucco per rendere più belle le fotografie venute male anche su Instagram.

Bianco e nero

Sui nostri smartphone abbiamo tantissime modalità da selezionare. Per non parlare di Instagram, che ci propone una pletora di funzioni e di abbellimenti. Noi vogliamo, però, consigliare una funzione proprio di base, che possono usare tutti. Una funzione disponibile anche sulle macchine fotografiche senza troppe pretese. Stiamo parlando, infatti, del “bianco e nero”.

Cartier-Bresson, unico e inimitabile fotografo, produceva tutte le sue fotografie in bianco e nero. O meglio, “con un’infinita varietà” di grigi. Il termine bianco e nero è infatti inesatto.

Quando ci accingiamo ad apprezzare una fotografia in bianco e nero, in realtà non vediamo quei due colori. Vediamo, invece, tantissime tonalità di grigio, che si sposano meravigliosamente bene l’una con l’altra. L’errore, sarebbe proprio quello di non capire questa idea di massima.

Se iniziamo a fare fotografie in bianco e nero, avremo più possibilità di giocare con la luce, le angolazioni, le suddivisioni della fotografia in terzi.

Dobbiamo solo cambiare questa nostra visione che ci spinge a considerare la bellezza di una foto in base ai colori. Niente di più falso. Ecco il trucco per rendere più belle le fotografie venute male anche su Instagram.