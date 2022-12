Addio ai soliti addobbi natalizi! Ecco come rendere il nostro giardino strepitoso con 5 decorazioni

Ogni anno tiriamo fuori dagli scatoloni sempre le solite decorazioni? Ci piacerebbe valorizzare i nostri giardini ma non sappiamo come farlo? Bastano 5 decorazioni giuste e tutto prenderà un’altra piega.

Avere un giardino è una vera e propria benedizione in tutte le stagioni dell’anno. In estate lo è perché possiamo sfruttare questo spazio prendendo il sole, ad esempio. Anche in inverno, però, avere un giardino è un’enorme fortuna, sotto diversi punti di vista.

Basti pensare al periodo natalizio. La maggior parte di noi si concentra sul come addobbare la propria casa, appendendo festoni, ghirlande, o addobbando alberi di Natale e presepi.

Ciò che, però, molti di noi tralasciano è il piacere di addobbare anche il proprio giardino. Che sia grande o piccolo, sarà davvero divertente decorarlo con alcuni degli oggetti più belli, di cui parleremo a breve.

Questi, oltre a illuminare il giardino, creeranno un’atmosfera unica, che potremo ammirare ogni volta che ci affacceremo dalla finestra. I bambini ne saranno entusiasti, ma anche gli adulti torneranno bambini grazie a tutte queste luci colorate.

Addio ai soliti addobbi natalizi! Ecco come posizionare luci e altre decorazioni per addobbare a festa il giardino

Decorare l’interno della propria casa è una delle questioni più semplici. Come da tradizione, dovremo allestire il presepe in modo corretto, mettendo nella giusta posizione pastori, Re Magi, la Sacra Famiglia e tutto il resto.

Dopo aver pensato al presepe, dovremo concentrarci sull’addobbare il nostro albero di Natale. In questo caso c’è chi varierà ogni anno il colore dell’albero e chi, invece, lo farà sempre uguale, come da tradizione.

E il giardino? Partiamo subito con gli oggetti più belli per decorare il giardino.

Animali illuminati, e non solo

Partiamo da un concetto semplice: in esterno tutto ciò che è illuminato si vede meglio. Ecco perché molti decidono di posizionare in giardino un animale illuminato con le classiche lucine natalizie.

L’esempio più famoso è il cervo illuminato, che tantissime persone posizionano in giardino, ma anche in casa. Stiamo parlando di una struttura metallica illuminata da mille lucine bianche, che, posizionata nel buio del nostro giardino, creerà un’atmosfera a dir poco magica.

Fare l’albero di Natale in modo alternativo

Le piante fanno arredamento, anche a Natale! Oltre al classico albero illuminato, infatti, ci sono bellissime piante che potremo tenere in casa durante le feste, per dare un’aria più allegra alla nostra casa.

Chi ha un giardino, però, potrà mettere in pratica una mossa a dir poco geniale. Si tratta, in sostanza di allestire l’albero di Natale in esterno, decorando uno o più alberi presenti in giardino.

Potremo, infatti, sistemare sull’albero la stella cometa, a completamento di tutta l’opera d’arte e non solo. Riempiremo l’albero di luci colorate, e i nostri vicini di casa guarderanno con ammirazione il nostro giardino.

Decorazioni simpatiche e originali per la nostra casa

Un’altra decorazione a cui in pochi penserebbero è da appendere. Stavolta stiamo parlando delle stalattiti colorate coi brillantini, bellissime da appendere alla veranda esterna o sul balcone.

Queste piccole strutture allungate sono molto eleganti e chic, e decoreranno il nostro giardino con classe e sobrietà. Infine, non dovremo dimenticare di appendere a balconi o grate esterne una bella slitta illuminata con Babbo Natale. Per questi motivi dovremo dire addio ai soliti addobbi natalizi e iniziare a circondarci di un’aria di festa del tutto nuova.