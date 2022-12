Non solo Stella di Natale, ecco 5 belle piante con bacche da regalare a parenti e amici

Insieme alla ricerca del look perfetto per le feste andiamo spesso in giro per negozi per acquistare regali. Sotto l’albero di Natale vorremmo mettere dei bei doni per amici e parenti. Se andremo a cena fuori sarà bello portare un pensiero. Ci sono molte piante tra cui scegliere. Vediamo quali

Subito dopo il solstizio d’inverno arriva Natale. Nella corsa tra i negozi per comprare vestiti, panettoni e addobbi dobbiamo ricordarci altro. Cerchiamo il regalo perfetto per parenti e amici e non vogliamo fare brutta figura. Nel caso fossimo a cena o a pranzo fuori, potremmo portare un pensiero. Oltre a una buona bottiglia di vino rosso o uno spumante, scegliamo spesso una Stella di Natale. Forse la persona che ci ha invitato ne ha già tante. Facciamole una sorpresa portandole in dono una pianta diversa.

Per esempio, l’agrifoglio, o Ilex aquifolium, è molto decorativo. Ci sono centinaia di specie diverse di Ilex, ma la più conosciuta presenta foglie verde scuro con punte ai lati. La pianta potrebbe anche superare i 4 metri di altezza.

Le tipiche bacche dell’agrifoglio spuntano in inverno e sono solitamente rosse. In estate, invece, avremo fiori bianchi o tendenti al rosa. Questa bella pianta resiste bene al caldo e al freddo, ma teme le gelate. La posizione migliore sarà la mezz’ombra. Basterà annaffiare due volte a settimana. Predilige un terreno acido.

Un’altra bella pianta da regalare al posto della Stella di Natale sarebbe l’Ardisia. Ci sono tante varietà. Presenta dei fiorellini in estate, mentre dall’autunno cominciano a spuntare bacche di colore rosso. Preferisce un terreno misto a sabbia e l’altezza media è di circa un metro.

La pianta è abbastanza resistente a inverni miti. In caso di freddo intenso sarà meglio spostarla all’interno. Meglio metterla in un posto un po’ ombreggiato evitando i raggi diretti del sole. Annaffiare con regolarità, tenendo umido il terreno.

Altre piante da portare in dono

Se si ha un giardino c’è una bella pianta sempreverde da scegliere per noi o per gli amici. Si tratta della Nandina. Può formare siepi, aiuole e le foglie cambiano colore durante l’anno, dal verde fino al rosso scuro in inverno. Dopo la fioritura spuntano le tipiche bacche rosse. Richiede un terreno ben drenante e un’annaffiatura regolare, specialmente in estate.

Anche il Pungitopo avrebbe bisogno di un terreno drenante. Le foglie sono verdi e vi spiccano le bacche rosse in inverno. Questa pianta resiste molto bene al freddo e preferisce la mezz’ombra, specialmente in estate. Evitiamo eccessive irrigazioni per prevenire il marciume radicale.

Un’ultima pianta tra tante alternative a cactus o stelle natalizie è la Skimmia. La pianta raggiunge un’altezza superiore di solito al metro. È sempreverde e resistente anche a temperature poco al di sotto dello zero. In inverno meglio metterla sotto a un muretto e in primavera spostiamola a mezz’ombra. Il terreno per la Skimmia sarà acido e le innaffiature devono essere poco frequenti.

Quindi, non solo Stella di Natale, ecco 5 belle piante resistenti da portare in dono o da regalarci.