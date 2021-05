L’impatto del Covid sul mercato immobiliare non finisce di stupire. Mentre alcune tipologie di immobili non vengono più chieste (qui al link illustriamo quali) altre invece vanno assai forte.

Una di queste rimanda alla casa al mare. Anzi, al riguardo attenzione a chi possiede questo tipo di immobile perché potrebbe vedere schizzare la quotazione di mercato della sua abitazione.

L’atipico mercato delle case al mare

Da sempre la casa al mare rappresenta per i suoi proprietari la meta naturale dove trascorrere l’estate.

Ancora, spesso questa soluzione viene anche messa in affitto. Si tratta di una strategia con cui ripagarsi le spese annue di gestione e ricavarci anche un reddito extra.

Ed oggi? Sebbene questo scenario di fondo sia rimasto immutato, a un anno dal Covid non mancano alcune grosse novità.

L’Ufficio Studi di Immobiliare.it ha appurato come negli ultimi 12 mesi la domanda delle case al mare è aumentata ovunque. Anzi, in alcune aree del Paese la domanda è letteralmente esplosa.

Le determinanti di trend sono essenzialmente due. Da un lato la ristrettezza degli spazi domestici e la necessità di evasione. Magari da realizzare in un bel posto di mare che dia modo di lavorare in smart working. Oltretutto, pensa chi intende comprare, a pandemia terminata la si potrebbe fittare. In questo modo la seconda abitazione non graverebbe più di tanto sul bilancio familiare.

In secondo luogo, un anno di Covid ha fatto aumentare i saldi dei c/c di milioni di italiani. Specie di chi ha conservato intatto il reddito mensile mentre nello stesso tempo ha ridotto le spese per via delle restrizioni.

Oggi questo tipo di immobile è molto chiesto dal mercato

L’insieme di questi fattori ha dato il là all’acquisto di case al mare, specie per le località turistiche più facilmente raggiungibili dalle grandi città.

A beneficiarne sono state in particolare la Liguria (si pensi a Milano e Torino), le località laziali e il litorale toscano.

Alcuni numeri: nella Riviera di Levante la domanda rispetto al 2020 è salita del +7% (e +18% l’offerta). Invece nelle Cinque Terre e nella Riviera di Ponente i saldi sono stati rispettivamente +153% (domanda) e –28% (offerta) e +23% e +10%.

La Riviera Romagnola non è stata da meno: +32% la prima e +12% la seconda.

Passando all’arcipelago toscano, è salita del 77% la domanda contro un +4% dell’offerta.

Infine gli stessi trend si sono avuti nelle aree laziali. Isole Ponziane, Golfo di Gaeta e Agroromano hanno fatto registrare rispettivamente +85% (domanda) e –6% (offerta), +68% e +14 la 2° località e +68% e +3% la 3°.

Uno sguardo al trend dei prezzi di questo tipo di immobile e alle relative quotazioni di mercato

La musica si è ripetuta anche nelle località clou del Sud. Vale a dire per la Costiera Amalfitana e il Cilento in Campania, Sardegna e Sicilia, infine Gargano e Salento in Puglia.

Quanto ai prezzi bisogna dire che in generale si possono considerare quasi stabili, almeno per adesso. Ma attenzione a chi possiede questo tipo di immobile perché potrebbe vedere schizzare la quotazione di mercato della sua abitazione!

In particolare, le prime tre località più care in assoluto, cioè Arcipelago campano, Costiera Amalfitana e Riviera di Levante hanno subito un calo nei prezzi. E pari rispettivamente a –5%, –6% e –2%.

Tuttavia, bisogna dire che in queste aree si partiva già da valori altissimi, pari rispettivamente a 6.394 euro/mq, 5.943 euro/mq e 5.405 euro/mq. È probabile allora che in questi casi la crisi nata dal Covid abbia agito da moderatore degli eccessi degli anni precedenti.

Altrove, invece, si ravvisano spesso aumenti contenuti, tranne il +25% delle Isole Pelagie e il +13% della Penisola Sorrentina.

Ricapitolando, attenzione a chi possiede questo tipo di immobile perché potrebbe vedere schizzare la quotazione di mercato della sua abitazione. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo un’altra tipologia di immobile che riesce a fare la fortuna di chi lo possiede.