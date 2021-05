Bianche e profumate, le zagare sono fiori che crescono negli alberi degli agrumi ed hanno un potere nutritivo non indifferente. Le zagare, sia quelle d’arancio, di cedro, di limone hanno la stessa caratteristica fisica, ovvero posseggono 5 petali da cui si ricavano anche gli olii.

I fiori d’arancio, che fioriscono in primavera, sono legati ad una leggenda che ha come fulcro un matrimonio tra due giovani, diventando simbolo del fatidico giorno. Le proprietà di questo elemento naturale sono svariate, utilizzato come leggero calmante, come digestivo, insieme a miele e cannella lenisce i sintomi del mal di gola. Gli infusi e olii, che hanno come ingrediente la zagara, combattono la cellulite e idratano la pelle distendendola. Si possono anche utilizzare le foglie secce per fare ottime tisane, sono sconsigliate solo a cardiopatici e donne incinta.

Vedremo come preparare un’essenza fantastica con i profumatissimi fiori d’arancio per dire addio agli odori sgradevoli di casa.

Un aroma naturale per casa

Solitamente l’acqua dei fiori d’arancio si utilizza in cucina, soprattutto in pasticceria, per donare quel particolare aroma a creme e torte. Ma è anche utile per profumare le stanze di casa donando quel particolare e fresco sentore di arancia.

Immergere in una ciotola con mezzo litro di acqua 100 gr di fiori freschi d’arancio amaro, non trattati con pesticidi, o in alternativa anche quelli secchi. Con un peso, fare in modo che i petali rimangano sul fondo e lasciare macerare per qualche ora con un coperchio. Poi travasare il composto in un contenitore di vetro ermetico e posizionarlo al sole per mezza giornata. Lasciarlo più tempo se si cerca una profumazione più intensa. Si potranno poi utilizzare dei simpatici vasetti per mettere l’essenza e disporli nei vari punti di casa.

Deodorante spray per l’ambiente

Un modo per ottenere un deodorante del tutto naturale è versare in uno spruzzino 150 ml di acqua di fiori e un cucchiaio di bicarbonato. Dopo averlo agitato sarà pronto da usare per eliminare cattivi odori, evitando però di spruzzarlo direttamente sui tessuti perché potrebbe macchiare.

