Tutti noi siamo sempre alla ricerca di ricette facili e veloci, ancor meglio se sono deliziose. La buona notizia è che moltissime ricette gustose e adatte a chi ha poco tempo sono anche super semplici da preparare.

Oggi vogliamo parlare di un piatto capace di farci sognare e di farci immaginare su una spiaggia dorata ad altre latitudini.

Oggi vogliamo parlare della velocissima ricetta dei gamberi alla piastra che sta facendo impazzire proprio tutti con il suo gusto incredibile.

Una non-ricetta dal sapore di mare

Per preparare i nostri spiedini di gamberetti dobbiamo procurarci questi ingredienti:

mezzo chilo di gamberi non sgusciati;

olio EVO;

1 limone;

2 spicchi di aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.;

spiedini di legno.

Ora possiamo iniziare a lavare accuratamente i nostri gamberi e li lasciamo marinare in olio e limone per almeno un’ora. Alla marinatura possiamo aggiungere le nostre erbe aromatiche preferite sminuzzate, ecco alcuni consigli.

Dopo che i gamberetti avranno assorbito la marinatura possiamo procedere alla cottura.

La velocissima ricetta dei gamberi alla piastra che sta facendo impazzire proprio tutti con il suo gusto incredibile

Ora possiamo accendere la piastra sui cui cuoceremo i nostri gamberi. Vi poniamo i gamberi, che per comodità abbiamo precedentemente messo su degli spiedini.

La cottura dipende da vari fattori come il tipo di piastra e la dimensione dei crostacei per cui non possiamo dare una durata precisa. Dopo 10 minuti possiamo iniziare a verificare la cottura assaggiando i gamberi o verificando l’aspetto.

Quando i gamberi ci sembreranno cotti e il guscio sarà di un rosso vivido possiamo toglierli dalla piastra e servirli ancora caldi, magari con delle erbe aromatiche di decorazione e una bella spolverata di sale e pepe.

I nostri gamberetti allo spiedo sono pronti per essere gustati, siamo sicuri che travolgeranno tutti con il loro unico gusto di mare.