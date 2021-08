Ci si avvicina al mese di settembre e il letto diventa il piccolo rifugio serale per dormire tranquilli. A volte, però, il letto potrebbe rivelarsi un luogo non troppo sicuro. Di seguito, scopriremo cosa si potrebbe nascondere di così sgradevole tra le nostre amate lenzuola, fresche e profumate.

Dunque, attenzione perché le soffici lenzuola che ci avvolgono di notte potrebbero nascondere fastidiosi insetti.

Il letto

Il momento di andare a dormire è uno dei più piacevoli della giornata. Ci si abbandona nelle braccia di Morfeo per dimenticare la stanchezza del giorno e ritrovare al mattino la forma giusta. Tuttavia, durante il sonno, potremmo avere delle sorprese poco gradite.

Tra le lenzuola, infatti, possono annidarsi fastidiosi insetti che potrebbero renderci meno gradito il sonno. Fra questi ci sono le cimici da letto e gli acari.

Le cimici da letto

Di per sé, non dovrebbero esserci cimici da letto nella nostra casa ma se ci sono, significa che qualcuno le ha portate lì. Difficilmente la cimice entra in una casa se non ci viene condotta.

L’occasione può essere il rientro da un viaggio, avendo soggiornato in qualche luogo dove erano presenti. È possibile anche che siano entrate in casa, attraverso un mobile acquistato al mercato al mercatino delle pulci.

La vita di una cimice da letto dura circa due anni. Nel frattempo, cercano di morderci per poter succhiare il sangue. Il morso della cimice non è doloroso e spesso si confonde con quello di altri insetti. Se, tuttavia, sulla nostra pelle troviamo dei morsi allineati nella stessa zona, allora quelli sono dovuti alle cimici.

Per eliminare questo insetto in modo naturale, si potrà usare il borace. Lo si lascia agire per una giornata e poi si ripulisce.

Altri insetti che di notte potrebbero darci fastidio, sono gli acari. Se non avvertiamo una piccola reazione allergica sulla nostra pelle, questo non significa che non ci siano. Semplicemente non siamo allergici ai loro escrementi. Infatti, più che il morso degli acari, ciò che provoca allergia sono le sostanze presenti nei loro escrementi.

Gli acari sono un po’ dappertutto, legati alla polvere di casa. Tuttavia, siccome si cibano delle squame secche della nostra pelle, colonizzano volentieri materassi lenzuola e cuscini. Per questo motivo è difficile eliminare completamente gli acari, che oltretutto sono invisibili a occhio nudo.

Per ripulire lenzuola e federe dagli acari, basta eseguire in lavatrice un bucato ad alta temperatura. Inoltre con una pulizia accurata della casa, diminuiscono i rischi che questi animaletti possano proliferare a loro piacere. Ecco anche un formidabile sterminatore di insetti da non scacciare da casa.