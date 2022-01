Ormai le feste stanno volgendo al temine, ma l’Epifania ci può ancora dare soddisfazioni. Infatti, poiché il 6 gennaio cade di giovedì, molti di noi possono fare un bel ponte per passare quattro giorni di relax. Chi ha questa fortuna può quindi organizzare un bel viaggio. Certo in quattro giorni non si può andare molto lontano, ma di sicuro si riesce a passare qualche bel momento in una città italiana.

Oggi consigliamo in particolare due borghi favolosi che organizzano ogni anno eventi molto particolari e che ci permetteranno di vivere al meglio il giorno della Befana. Vivremo, infatti, un’atmosfera magica in questi due incredibili borghi italiani per una gita da sogno all’Epifania.

Le due perle del Centro e del Sud

Il primo borgo di cui parliamo è Urbania, che si trova in provincia di Pesaro ed Urbino, nelle Marche. Questa cittadina di 7.000 abitanti è un luogo meraviglioso, ricco di arte, storia e natura. Un tempo si chiamava Casteldurante, ma ha preso il nome attuale in onore di papa Urbano VIII.

Urbania ha origini medievali ed è stata particolarmente importante nel periodo delle signorie, dove era controllata dalla famiglia dei Brancaleoni.

Questa città regala tantissimi monumenti e paesaggi mozzafiato, ma diventa ancora più bella nei giorni dell’Epifania. Infatti, in questi giorni qui vengono organizzati sempre degli eventi, si allestiscono mercati e mostre. Insomma, si festeggia la Befana come nessun luogo al Mondo.

Prepariamoci a vedere calze appese ovunque e a vedere il Palazzo Ducale arredato con tantissimi volti di Befana. Quest’anno, però, Urbania modificherà in parte i suoi eventi per rispettare le restrizioni dovute alla situazione pandemica.

Il secondo borgo di cui vogliamo parlare è più a Sud, in particolare in provincia di Matera. Con i suoi 9.000 abitanti, si tratta di una città piccolina ma che è un centro culturale di grande importanza. In particolare, possiede ben quattro complessi monastici. Il più importante è rappresentato dall’abbazia di San Michele Arcangelo.

All’Epifania Montescaglioso tiene un evento unico e molto particolare, ovvero quello dei “cucibocca”. In questa occasione, delle figure sinistre girano per le vie di Montescaglioso, avvertendo bambini e adulti di fare i bravi e aspettare in silenzio la Befana, se non vogliono che gli venga cucita la bocca. Si tratta di una tradizione di lungo corso ormai importantissima nel folklore di questo borgo.

