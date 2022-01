“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte” così recitava una famosa canzone di qualche tempo fa. E i bambini attendono sempre con trepidazione che la nota vecchietta brutta e deforme porti loro i doni tanto attesi. Poi si sa che questi non sono mai il carbone. La nostra tradizione popolare ha soppiantato la festa religiosa dell’Epifania spesso a vantaggio del consumismo. I bambini sanno che stanno per ricevere dolciumi, cioccolatini e regali. Quindi, altro che carbone, sono queste le simpatiche sorprese da mettere nella calza della Befana adatte ai bambini.

Reinventare la calza

I consueti dolcetti sono tanto desiderati e allora inseriamone qualcuno dentro la calza della Befana, ma non dimentichiamo di inserire simpatiche e inaspettate soprese come queste.

Sacchetti o bustine con semi: in vendita troviamo anche le bombe di semi. Utilizzati come idee regalo per bomboniere per la nascita e pensierini per il compleanno, le bustine con semi di piante o fiori da piantare saranno un regalo educativo per i nostri bambini. Esiste anche la versione ecologica ed ecosostenibile dei biglietti piantabili. Un biglietto di carta contiene i semi e così è possibile inserirli dentro un vaso o direttamente nel terreno per poi innaffiarli. Sono facili da usare e presto potremmo vedere i risultati.

Altro che carbone sono queste le simpatiche sorprese da mettere nella calza della Befana adatte ai bambini

Preparativi per un dolce: inserire nella calza l’occorrente per fare un dolce insieme ai nostri figli. Lievito secco e mezzo chilo di farina, ad esempio, con una ricetta scritta a mano che poi andremo a realizzare insieme. Per semplificarci la vita è meglio usare la pasta sfoglia da inserire dentro la calza qualche minuto prima che suoni la sveglia dei bambini. L’abbinamento con qualche formina rappresenterà un giusto completamento del regalo.

Una calza della befana fai da te: il tessuto già ritagliato e il necessario per il cucito, serviranno a creare una calza in feltro o panno lenci per il prossimo anno. Usare aghi arrotondati e di plastica, fili molto grossi per cucire il panno. Questo regalo è adatto a tutti i bambini. Per le bambine più grandi e creative in alternativa sarebbe bello regalare direttamente l’occorrente per un bel kit di ferri da maglia e un gomitolo colorato. Inserire le istruzioni per realizzare una calza e il gioco è fatto.

Basta usare creatività e fare una piccola ricerca online per trovare tante soluzioni innovative. Ricevere in dono dalla Befana queste simpatiche sorprese sarà un evento che i nostri bambini non dimenticheranno tanto facilmente, soprattutto perché questi regali diventeranno un momento di condivisione con mamma e papà alla fine delle feste natalizie.