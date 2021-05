Che ricchezza sono le nonne! Sagge e premurose, le nonne di tutta Italia hanno scritto le regole della tradizione gastronomica del Paese. Di sicuro, il merito sarà stato anche di qualche nonno. Tuttavia, di norma, erano le donne le “padrone” della cucina. Dunque, molto spesso, a loro vanno i ringraziamenti più sinceri per i trucchi e i segreti di cucina più disparati.

Ecco, ad esempio, alcuni semplici ma efficaci segreti della nonna per rimediare ad una torta venuta male, cliccando qui.

Oppure, per avere delle polpette morbide e compatte così buone e gustose che faranno impazzire grandi e piccini, ecco altri segreti preziosi, disponibili su questo link.

Tuttavia, alcuni consigli delle nonne sono stati smentiti dagli chef moderni. Infatti, sembra incredibile ma questi due classici consigli della nonna, molto gettonati in cucina, in realtà sono dei clamorosi errori.

Trucchi o errori?

Quante ricette prevedono di montare le uova? Si richiede questo passaggio non solo per le prelibatezze dolci ma anche per quelle salate.

Montare a neve gli albumi in modo perfetto è essenziale per la buona riuscita di molte ricette.

Quante volte ci è stato consigliato di aggiungere il sale all’impasto e di rinfrescare le uova prima della preparazione?

Ebbene, questi due consigli classici e molto comuni, sono in realtà sbagliati.

Lo rivelano diversi chef di fama internazionale. Negli anni scorsi, si consigliava l’aggiunta del sale perché la sensazione era quella di velocizzare il procedimento. Questo effetto, però, è solo apparente. Difatti, dopo pochi minuti, il sale riduce la stabilità della schiuma e facilita la perdita di acqua. Il che si traduce in un risultato meno perfetto del previsto. Talvolta anche in un disastro.

Risulta controproducente anche rinfrescare le uova. Pare, infatti, che il freddo danneggi la qualità degli albumi montati a neve.

Si consiglia di utilizzare sempre uova a temperatura ambiente. Ed ecco come sembra incredibile ma questi due classici consigli della nonna, molto gettonati in cucina, in realtà sono dei clamorosi errori.