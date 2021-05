Ci piacerebbe molto poter riciclare i flaconi di detersivi e ammorbidenti che sono inquinanti e ingombranti. Ne abbiamo viste molte di idee che prevedono la trasformazione di questi oggetti ingombranti pure da smaltire. Qualcuno li taglia e li trasforma in fioriere o contenitori per il bagno.

Ma francamente appaiono tutte soluzioni esteticamente modeste, a fronte di un lavoro manuale che richiede molta abilità. Ecco, invece, oggi, un’idea incredibile per riciclare flaconi di plastica di detersivi e ammorbidenti che lascerà tutti a bocca aperta.

Arriva “La regina degli scacchi”

La serie Netflix “La regina degli scacchi” ha ispirato questa idea low cost agli Esperti di Casa di Proiezioni di Borsa.

Molte associazioni scacchistiche in Italia utilizzano scacchi giganti di polistirolo per insegnare ai bambini a giocare fin dalla tenera età. L’Associazione di Pavia possiede una scacchiera tessile e scacchi giganti di polistirolo, scolpiti da un socio e utilizzati durante vari eventi. Per esempio il torneo tenutosi qualche anno fa al Kitty Village di San Zenone al Po.

È questa l’incredibile idea per riciclare i flaconi di plastica di detersivi e ammorbidenti ispirandoci a una serie Netflix

Mettiamo da parte i flaconi di ammorbidente, otto bianchi e otto neri, per realizzare i pedoni. Due flaconi di detersivo liquido blu per i re, due flaconi rossi per le regine, due flaconi azzurri per i fanti, due flaconi gialli per i cavalli e due flaconi lilla per le torri.

Per distinguere i pezzi del giocatore bianco e nero, dipingiamo di bianco o di nero i tappi. Oppure troviamo dei tappi bianchi e neri che si adattino ai flaconi. Vanno bene anche se non si avvitano del tutto, li possiamo incollare con un po’ di colla trasparente.

Se non vogliamo lavorare, usiamo i pezzi staccando le etichette dai detersivi. Oppure dipingiamo i flaconi con figli o nipoti, creando le relative figure. Ovvero torri, cavalli, cavalieri, re e regine.

La creazione della scacchiera

Per creare la scacchiera abbiamo bisogno di pezzi di cartone, pezzi di stoffa, vecchie tende o sedici vecchie magliette bianche e sedici nere. Anche con stampe varie.

Giriamole a rovescio, ritagliamole, otteniamo 64 quadrati uguali. Possiamo cucirli insieme. Oppure conservarli impilati in una scatola.

Il gioco degli scacchi gigante è comodissimo per giocare in giardino, in cortile o in casa. I flaconi si prendono per il manico e si spostano da una casella all’all’altra.

Gli scacchi giganti sono un dono utilissimo e low cost

È questa l’incredibile idea per riciclare i flaconi di plastica di detersivi e ammorbidenti ispirandoci a una serie Netflix: il gioco degli scacchi giganti è un dono utilissimo per gli asili, le scuole primarie, gli oratori, i mini club in piscina e spiaggia. Combina divertimento e intelligenza.

Conserveremo i pezzi degli scacchi su mensole alte nella camera dei bambini, in garage, nel corridoio dell’oratorio o della scuola.