La cura della propria estetica è una cosa fondamentale per tutte le donne. Infatti, attraverso la stessa non solo ci si sente più belle, ma in alcuni casi si riesce anche ad arginare l’ingiusta azione del tempo.

L’avanzare dell’età lascia segni sul nostro corpo, segni che cerchiamo di contrastare. In alcuni casi, per farlo, potremo servirci di rimedi naturali che potrebbero essere validi alleati. Potremmo trovare soluzioni di questo genere, ad esempio, contro la caduta dei capelli. Ma anche per attenuare naturalmente le antiestetiche rughe su viso e dintorni e mantenere giovane la nostra pelle.

Nascondere e trattare le rughe

È naturale che la pelle negli anni cominci a presentare più imperfezioni. È una cosa da accettare inevitabilmente, ma ciò non vorrà certo dire rassegnarsi senza ricercare qualche rimedio per risollevare la situazione.

Per togliere qualche anno al viso, potrà giovare il giusto make up, il quale va ben dosato per non ottenere l’effetto contrario. I trucchi potranno aiutarci anche a camuffare le odiose rughe che pian piano si fanno spazio sul nostro viso e in particolare sulla fronte.

Possiamo però anche optare per trattamenti economici e naturali, che più che nasconderle agiscono proprio per diminuirle. Tra i rimedi più noti sicuramente vi è il cetriolo, protagonista di numerose maschere. La natura però ci fornisce anche altri prodotti che potrebbero rivelarsi validi.

Per attenuare naturalmente le antiestetiche rughe su viso e fronte, oltre al cetriolo possiamo usare questa pianta che fiorisce in primavera

Molto diffusa nei prati è una pianta che potrebbe tornare utile contro le rughe. Si tratta della borragine, una pianta aromatica che fiorisce in primavera. Conterrebbe acidi grassi ma anche antiossidanti. La si può utilizzare in cucina, ma avrebbe anche una funzione estetica. Molto diffuso nella cosmesi è l’olio che se ne ricava.

In realtà, potremmo sfruttarla semplicemente così com’è, senza neanche essiccarla. Naturalmente raccogliamola solo in campi che sappiamo non essere inquinati o trattati con sostanze chimiche. Nel raccoglierla, indossiamo dei guanti, perché ha una peluria leggermente pungente. Per il trattamento contro le rughe useremo sia le foglie che i suoi fiori blu.

Ci serviranno:

2 cucchiai di foglie e fiori di borragine;

1 litro di acqua;

garze.

Mettiamo a bollire l’acqua su un fornello. Raggiunta l’ebollizione, immergiamo foglie e fiori di borragine. Li lasceremo in infusione per una mezz’ora. Dopo di che li filtreremo e butteremo. Immergeremo nell’acqua delle piccole garze e dopo averle imbevute le poggeremo sul nostro viso. Teniamole per qualche minuto in posa laddove si concentrano le nostre rughe. Ovviamente, prima proveremo a testarle su un piccolo punto di pelle, per assicurarci che la borragine non ci irriti.

Dunque, un aiuto contro le rughe potrebbe venirci da un elemento naturale che potremmo probabilmente anche avere in giardino.

Letture consigliata

Ecco come curare pelle grassa e secca per averla senza imperfezioni e liscissima da fare invidia