La Redazione di ProiezionidiBorsa vi spiegherà come richiedere assegni INPS da 1.880 euro per famiglie con più figli entro gennaio 2021. Attualmente i cittadini in situazione di disagio finanziario possono inoltrare richiesta e ottenere una serie di sussidi e agevolazioni. Si tratta per lo più di integrazioni al reddito, bonus, ammortizzatori, esenzioni fiscali, assegni mensili a sostegno delle situazioni economiche più precarie. Per accedere al godimento di indennità e misure assistenziali occorre presentare un aggiornamento dell’ISEE che ritrae la recente condizione economica del contribuente.

A seconda della soglia di reddito cui si appartiene si matura il riconoscimento di sussidi governativi e di facilitazioni fiscali. Nel precedente articolo “Agevolazioni e aiuti economici alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro” troverete un elenco di bonus di cui beneficiare. Più le condizioni reddituali sono precarie più si estende la possibilità di ricevere bonus e indennizzi. Vediamo dunque quali i requisiti necessari e come richiedere assegni INPS da 1.880 euro per famiglie con più figli entro gennaio 2021. Da tenere a mente il termine ultimo di consegna della domanda che coincide con il 31 gennaio 2021.

Come richiedere assegni INPS da 1.880 euro per famiglie con più figli entro gennaio 2021

L’assegno di 1.880 euro che l’INPS eroga alle famiglie numerose coincide con il bonus terzo figlio. L’importo mensile del sussidio ammonta ad un massimo di 145,14 euro per 13 mensilità. Non a tutti i contribuenti che ne fanno richiesta al Comune di residenza spetta tale importo perché esso cambia in riferimento alla soglia reddituale. Possono accedere all’ammortizzatore i contribuenti che dichiarano redditi pari o inferiori a 8.788,99 euro. Difatti bisogna corredare la domanda del bonus con la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che attesta condizione reddituale e patrimoniale dei genitori che lo richiedono.

Presso i Caf o i Patronati è possibile ottenere aiuti per il calcolo dell’ISEE. Conviene inoltre ricordare che il bonus terzo figlio spetta fino al raggiungimento della maggiore età dei figli purché nel nucleo familiare risultino 3 o più figli. Possono beneficiare dell’assegno INPS anche i genitori in caso di adozione o di affidamento preadottivo. Il diritto all’assegno tuttavia decade se il minore che figura nel nucleo familiare è in affidamento presso altri secondo quanto stabilisce la Legge 184/1983.