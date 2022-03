Lo sguardo è molto importante perché da esso dipende gran parte della nostra espressività. Alcune donne hanno sguardi naturalmente affascinanti e ciglia lunghe, mentre altre devono ricorrere al trucco per correggere qualche difetto.

Nascondere le occhiaie e avere ciglia curve non è difficile seguendo qualche indicazione, che può far modificare l’intensità dello sguardo in maniera veloce.

Alcuni suggerimenti

Il primo errore da non commettere è quello di utilizzare un correttore molto chiaro rispetto all’incarnato del viso. Invece di nascondere le occhiaie, la zona sembrerà solo più grigia. Il correttore deve essere massimo 2 toni più chiaro e non di più.

La quantità di correttore, inoltre, dovrà essere stabilita in base alla profondità delle occhiaie.

Se vogliamo ottenere un effetto tirato, possiamo utilizzare poco correttore sotto l’occhio e di fianco e sfumando con la beauty blender avremo un effetto lifting.

Se le occhiaie sono segnate, utilizziamo più correttore sfumando con un pennello. E, se la quantità è giusta, le occhiaie non avranno segni.

Con occhiaie molto marcate possiamo creare un triangolo, mettendo il correttore sotto l’occhio e lungo il naso sfumando successivamente con la beauty blender.

Per ottenere invece più luminosità, riempiamo il triangolo con più correttore sfumando l’intera zona. In questo caso, però, è necessario che la pelle non sia troppo secca.

Nascondere le occhiaie, avere ciglia curve e rinforzate e palpebre perfette è semplice con alcuni consigli e qualche rimedio naturale senza olio

Per mettere in evidenza le palpebre, possiamo utilizzare il correttore come aiuto. Utilizzando un pennello e del prodotto, creiamo una linea tra la palpebra superiore e quella inferiore. Quindi usiamo l’eyeliner seguendo la linea fatta con il correttore per la lunghezza desiderata. Nella direzione opposta, invece, segniamo tutta la palpebra fino all’interno. Quindi coloriamo il triangolo e sfumiamo il correttore con il pennello. Seguendo lo stesso procedimento per entrambi gli occhi il trucco sarà identico.

Ricordiamo che ormai esistono delle app, che ci aiutano a eseguire queste operazioni alla perfezione, e anche dei filtri, che possiamo ricalcare in modo da avere più precisione possibile.

In commercio esistono mascara studiati appositamente per ottenere ciglia voluminose e curve grazie alla presenza di cere vegetali, che creano una pellicola attorno alle ciglia. L’effetto ventaglio è dovuto alla texture elastica e cremosa, mentre lo scovolino bidirezionale è in grado di coinvolgere anche le ciglia più piccole.

Utilizzando poche gocce di olio l’oliva la sera, una volta tolto il trucco, è possibile rinforzare le ciglia con un elemento naturale. Ma se non vogliamo usare l’olio, ci sono altri metodi naturali con cui raggiungere lo stesso risultato, ovvero il tuorlo d’uovo che contiene proteine oppure la vaselina o la cipria.