I difetti visivi sono talvolta estremamente invalidanti per le persone che ne soffrono al punto da richiedere l’utilizzo di dispositivi per la correzione della visione. Nella generalità dei casi si tratta di occhiali da vista o lenti a contatto, strumenti che richiedono una spesa costante e non sempre facilmente sostenibile. L’acquisto di una montatura da vista con le relative lenti correttive a volte può costare centinaia di euro.

Lo stesso vale per le lenti a contatto che prevedono un utilizzo limitato nel tempo e costi che a fine anno hanno il proprio peso. In simili circostanze è possibile fruire delle agevolazioni IRPEF per ottenere una detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi 2022 riferita all’anno d’imposta 2021. Arriverà un Bonus fiscale dall’Agenzia delle Entrate per occhiali da vista e lenti presentando questa dichiarazione nel 2022 e vediamo di seguito come funziona.

Come utilizzare al meglio le detrazioni fiscali ogni anno

Il grande sistema delle detrazioni fiscali consente di ottenere ogni anno un ricalcolo molto più vantaggioso sulle imposte e un conseguente risparmio sul conto corrente. Chi ha figli a proprio carico spesso può portare in detrazione molte delle spese che si sostengono per la loro formazione, cura e altro. Un esempio del quale abbiamo recentemente parlato è quello che consente di detrarre fino a 1.000 euro per l’iscrizione a specifici istituti formativi.

Nel caso in cui si debbano invece sostenere delle spese per familiari con legge 104 o anziani, è possibile ottenere un’ulteriore detrazione di 2.100 euro. Sicuramente la più parte delle spese che i contribuenti portano ogni anno in detrazione rientrano nell’ambito medico-sanitario e farmacologico. Tra queste, anche l’acquisto di dispositivi per la vista può ricevere un’interessante agevolazione.

Arriverà un Bonus fiscale dall’Agenzia delle Entrate per occhiali da vista e lenti presentando questa dichiarazione nel 2022

Nella prossima dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2021 sarà possibile portare in detrazione le spese per dispositivi medici. Tra questi si possono certamente annoverare occhiali da vista, lenti a contatto, lenti oftalmiche, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia e soluzioni liquide. La detrazione è valida anche per acquisti fatti al di fuori delle farmacie, come chiarisce su Fisco Oggi l’Agenzia delle Entrate.

È fondamentale tuttavia che il prodotto abbia marchio CE e sia conforme alle direttive europee di riferimento. La detrazione IRPEF è pari al 19% della spesa effettuata nel 2021 eccedente l’importo della franchigia, ossia 129,11 euro. L’agevolazione spetta se il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili o anche con contanti nei limiti stabiliti dalla Legge. In fase di compilazione del modello 730 gli importi delle spese si devono indicare nel Quadro E, Sezione I, Rigo E1. Nella colonna 2 è presente la tabella per indicare le spese sostenute per sé e per i familiari a proprio carico nel 2021. Per attestare la spesa sarà necessario conservare lo scontrino fiscale o la fattura in cui compaia la descrizione del prodotto acquistato e del soggetto pagante.

