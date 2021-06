La tecnologia fa sempre degli incredibili passi avanti e social media come Facebook e WhatsApp ne sono la principale dimostrazione. Negli ultimi tempi, infatti, il noto social di messaggistica istantanea ha inaugurato nuove funzionalità e modificato la sua politica della privacy, con non poche polemiche.

Nonostante qualche trambusto nei mesi scorsi, come visto in questo articolo, WhatsApp continua a rivelarsi l’App preferita tra quelle presenti in rete.

Adesso e forse proprio per risollevarsi dalle accuse dei mesi scorsi, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di nuove incredibili funzionalità. Analizziamo la questione nel dettaglio.

Arriverà entro questa estate l’incredibile novità di WhatsApp che tutti gli utenti aspettavano trepidanti da diversi mesi e non solo

La novità annunciata ufficialmente riguarda la possibilità di utilizzare uno stesso account su più dispositivi, addirittura fino a 4.

Si tratta di una rivoluzione epocale che agevolerà la vita di coloro che utilizzano più cellulari, ad esempio, per motivi di lavoro.

Durante l’annuncio, il CEO ha anche confermato l’arrivo di altre due funzioni. La prima permetterà di cancellare automaticamente i messaggi inviati e ricevuti tra 24 ore e 7 giorni. Esiste già un’impostazione simile chiamata messaggi effimeri, che due utenti possono attivare, in modo tale che la loro conversazione si cancelli dopo una settimana. La seconda funzione garantirà la stessa cosa ma solo con riguardo ai contenuti multimediali e dopo averli visualizzati una sola volta.

Sulla scorta di altri social

Quest’ultima novità, chiamata “View Once” somiglia molto ai messaggi di Instagram, in cui i contenuti multimediali si eliminano da soli dopo la prima visualizzazione. Molto probabilmente, queste novità garantiranno una privacy maggiore agli utenti, che così potranno evitare di preoccuparsi se qualcuno si impossessa segretamente del loro cellulare.

L’era della tecnologia non finisce mai di stupirci e chissà a quante altre novità assisteremo da questo momento in poi. Nel frattempo, ci godiamo tutti i suoi incredibili risultati che ci stanno indubbiamente agevolando la vita.