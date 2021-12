Ci troviamo ormai al giro di boa del 2021 e sono già molte le agevolazioni economiche che si annunciano per il nuovo anno. Se alcune di queste sono ancora da venire, altre invece si possono già richiedere. Oppure, ve ne sono altre che sono in scadenza e per le quali è meglio affrettarsi. È il caso di quei lavoratori per i quali l’Agenzia delle Entrate riserva un Bonus oltre 3.000 euro come abbiamo illustrato in precedenza. Chi ha figli che vanno a scuola, invece, potrà beneficiare di un determinato aiuto che si potrà ottenere attraverso la presentazione di una semplice istanza. Arrivano subito 1.000 euro di Bonus a tutte queste famiglie e non serve l’ISEE per la domanda.

Quali finanziamenti sono ancora disponibili

Ogni famiglia sa bene quanto molto spesso gli aiuti economici che vengono garantiti dallo Stato o da altri Enti possano rimediare al bilancio mensile. In questo senso, durante l’emergenza pandemica, sono stati molti i finanziamenti a fondo perduto che hanno ricevuto milioni di contribuenti. Alcune di queste indennità sono ancora attive e si possono richiedere nel breve termine. Un esempio è quello che abbiamo riportato nell’articolo: “Ecco i fortunati lavoratori che riceveranno 5.000 euro a fondo perduto presentando domanda entro gennaio 2022”. All’elenco dei contributi che a vario titolo si garantiscono ai contribuenti se ne può già da adesso aggiungere un ulteriore che forse non tutti conoscono.

Si tratta di un Bonus a titolo di rimborso spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia frequentate nell’anno 2021-2022. L’Ente che lo mette a disposizione è la Cassa Dottori Commercialisti per gli iscritti fino al 40° anno di età. Si tratta di un finanziamento che prevede l’investimento di ben 2 milioni di euro e potrà offrire un valido sostegno alle spese scolastiche. Tutti i genitori iscritti alla suddetta Cassa che al 31 dicembre 2021 abbiano un’età non superiore ai 40 anni, potranno presentare l’istanza all’Ente.

Questi ultimi dovranno dimostrare di avere un reddito professionale non superiore a 30.000 euro per l’anno d’imposta 2020, dichiarazione 2021. laddove nel nucleo siano presenti entrambi i genitori con i medesimi requisiti, la domanda si potrà presentare una sola volta e per un solo genitore. Tutti i dettagli relativi alla consegna della domanda sono consultabili sul bando che la Cassa mette a disposizione. I termini prevedono l’apertura dei servizi dal 1° agosto 2022 al 31 ottobre 2022. Il rimborso, che potrà raggiungere il tetto massimo di 1.000 euro, servirà a coprire le spese di asilo nido o scuola dell’infanzia del figlio. È importante che gli iscritti siano in regola con il versamento della contribuzione e che al momento della domanda abbiano tutti i documenti necessari. Un contributo che vale la pena non lasciarsi sfuggire per affrontare più serenamente il nuovo anno alle porte.

