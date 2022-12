Interessante rialzo in corso per queste azioni

Interessante rialzo in corso per BFF Bank - proiezionidiborsa.it

Negli ultimi sei mesi le azioni BFF Bank hanno avuto un’ottima performance che ha portato il suo rendimento da inizio anno in territorio positivo. Ci sono, quindi, i presupposti affinché l’interessante rialzo in corso per questo titolo azionario possa continuare.

BFF Bank è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei securities services e nei servizi di pagamento.

Il gruppo recentemente è stato oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto di recuperare almeno 40 euro per ogni fattura scaduta verso la PA. Questo è quanto si legge in una nota riportata da Reuters ed è un interessante risultato per BFF Bank.

L’analisi fondamentale e le raccomandazioni degli analisti

Dal punto di vista dei multipli di mercato BFF Bank è molto sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Ad esempio, con un rapporto prezzo su utili pari a 27,3x, il titolo risulta essere molto sopravvalutato rispetto alla media del mercato che ha un PE pari a 8,1x. Analoghe conclusioni si raggiungono considerando altri multipli di mercato come, ad esempio, il rapporto tra prezzo e fatturato, e il Price to Book ratio.

Conclusioni diverse si raggiungono considerando il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow. Questo indicatore, infatti, esprime una sottovalutazione di poco superiore al 40%. La view positiva sul titolo è confermata dagli analisti le cui raccomandazioni vedono una sottovalutazione di circa il 20% con una dispersione inferiore al 10%.

Interessante rialzo in corso per questo titolo finanziario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 13 dicembre a quota 7,44 euro, in rialzo dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Con quattro sedute consecutive al rialzo il titolo ha reagito al forte ribasso del 7 dicembre. Questo sforzo, però, non è stato ancora sufficiente per determinare un incrocio rialzista delle medie. Viceversa, lo SwingTrading Indicator ha dato un segnale rialzista che potrebbe favorire la continuazione del rafforzamento del titolo.