Arrivano importanti novità sul Canone RAI: ecco quanto risparmieremo nel 2024

Nel 2024 tra le tante agevolazioni previste per le famiglie arriva anche la riduzione del Canone RAI. Ecco i dettagli previsti nella Manovra.

Tra le imposte meno amate da gran parte di italiani vi è sicuramente il Canone RAI, ovvero il canone di abbonamento alla televisione. È dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo ed è pagato annualmente da ogni famiglia. Il pagamento si effettua direttamente in bolletta, ovvero mediante addebito nella fattura di utenza dell’energia elettrica. Tale modalità di pagamento si fonda sulla presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo qualora esista un’utenza per la fornitura d’energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica. Inoltre anche i residenti all’estero dovranno pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Il pagamento avviene mediante l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in 10 rate mensili da 9 euro ciascuna, gennaio ad ottobre di ogni anno. L’addebito in bolletta è stato pensato per obbligare i cittadini al pagamento dell’imposta, evitando così un elevato numero di evasioni dal relativo pagamento. In tal modo però, la bolletta risulta aumentata e non di poco! L’Unione Europea, considerando tale onere improprio ha chiesto lo scorporo dell’imposta dalle bollette di fornitura elettrica.

Arrivano importanti novità sul Canone RAI nel 2024: ecco di cosa si tratta

Con comunicato stampa, il Consiglio dei Ministri ha reso noto d’aver approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2024. Nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Si tratta di una manovra che, come ha specificato il premier, non disperderà le risorse ma le concentrerà su grandi priorità. In particolare su chi ha più bisogno continuando il lavoro sulle pensioni più basse. Inoltre ci sarà un primo intervento sull’imposta caricata ancora sulle bollette di energia elettrica. Pertanto arrivano importanti novità sul Canone RAI per tutte le famiglie che annualmente pagano 90 euro per l’abbonamento. Nonostante sembra che l’addebito in bolletta continuerà, il primo intervento che riguarderà il canone RAI avrà ad oggetto un piccolo taglio dalla bolletta dei contribuenti.

Ecco a quanto ammonterà nel 2024

Il Ministro dell’Economia Giorgetti ha annunciato che un quarto del canone non sarà più pagato in bolletta. L’imposta da pagare scenderà da 90 euro a 70 euro. Questo mini taglio porterà ad uno sconto di ben 20 euro a famiglia e ad una bolletta anche più bassa. Infine alla riduzione del Canone RAI da 90 a 70 euro all’anno corrisponde un’integrazione del finanziamento della RAI per le spese relative agli investimenti.