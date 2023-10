Weekend di Halloween nella Terra di Dracula a prezzi paurosi! Volo a/r e 4 notti a 111 euro

La festa più terrificante dell’anno si avvicina. Perché non festeggiare Halloween in un posto dall’atmosfera lugubre e terrificante? Per andare in Romania a fine ottobre ci sono offerte da paura!

Ci stiamo avvicinando a fine ottobre. Le vacanze sono un ricordo e per quelle di Natale e Capodanno c’è ancora da aspettare un bel po’. Ma tra una manciata di giorni arriva Halloween, che ci fornisce su un piatto d’argento la possibilità di fare un bel weekend. Se si vuole andare al caldo, l’ideale è puntare verso il sud della Spagna, le isole Canarie, oppure la Giordania, per visitare la spettacolare Petra. Chi invece vuole già sfoggiare il piumino, può puntare verso Nord. In Svezia, Danimarca e Norvegia, fa già parecchio freddo e fa buio presto. Possibile anche avere la fortuna di vedere l’Aurora boreale. Per chi ama le feste a tema, la festa di Ognissanti va allora festeggiata in maniera tenebrosa e a clima draculesco. La meta da raggiungere è quindi la Romania. Tra l’altro ci sono appetitose offerte.

Weekend di Halloween nella Terra di Dracula

Da sempre, la Romania è associata alla figura del conte Vlad, meglio noto come Dracula l’Impalatore. Proprio qui, infatti c’è il castello dove Bran Stocker ha ambientato il suo celebre romanzo. Per visitare il castello di Bran, la soluzione più comoda è atterrare a Bucarest. Poi, dalla capitale romena, sono solo una cinquantina di chilometri. Cercando sui vari siti di agenzie online che offrono combinazioni volo + hotel, abbiamo provato a selezionare i seguenti giorni: andata 28 ottobre e ritorno 1° novembre. La partenza è da Roma. Un pacchetto con volo a/r + 4 notti in appartamento costa appena 111 euro. Volendo un po’ più di comfort, e optando per un comodo soggiorno in hotel, il prezzo sale di poco, attorno ai 150 euro. Per chi vuole trattarsi da Re, con soluzioni lussuose, il medesimo pacchetto con soggiorno presso il Radisson Blu Hotel di Bucarest costa 284,86. Considerando che si tratta di 4 notti e che è anche compreso il volo, è una cifra a dir poco ridicola.

Altri 4 luoghi imperdibili della Romania

Sicuramente, il Castello di Dracula è una delle mete più rinomate in Romania. Ma oltre a questo, la Romania offre molto altro da vedere.

Restando in tema Dracula, val la pena una tappa a Sighisoara, una delle più belle città medievali della Romania, con un centro storico molto ben conservato. Tra la Torre dell’Orologio, le casette colorate e la rinascimentale Casa del Cervo, c’è anche la casa natale di Dracula.

Braşov vanta una grandissima piazza (Piazza del Consiglio) dove ammirare l’imponente Chiesa Nera, considerata la più grande d’Europa.

Gli amanti di manieri e castelli non possono perdersi la visita dell’opulento Castello Peles. Immerso in un verdeggiante paesaggio, coniuga vari stili: barocco, rococò e rinascimento tedesco.

Infine, nella capitale, non ci si può perdere la visita del Parlamento Rumeno, il secondo edificio più grande del Mondo solo dopo il Pentagono statunitense.

Visti i prezzi di volo e hotel, non ci sono dubbi: weekend di Hallowen nella Terra di Dracula e alla scoperta delle meraviglie romene.

Lettura consigliata

Quali sono i numeri da evitare come la peste perché scacciano fortuna, soldi e prosperità e quali invece attirano la buona sorte