Arrivano i soldi delle pensioni INPS di luglio maggiorate del Bonus 200 euro e in alcuni casi anche di altri 655 euro

Conto alla rovescia per milioni di italiani per il vitalizio di luglio 2022. Dal 1° luglio si rinnoverà questo flusso di pagamenti verso i percettori di trattamenti di vecchiaia e invalidità. Da aprile non c’è più la riscossione anticipata (per il canale Poste Italiane) alla fine del mese antecedente a quello di competenza. Si tratta della conseguenza della fine dello stato di emergenza, che ha riportato le lancette all’era prima del Covid. Cioè da aprile rateo e mese di competenza coincidono.

Luglio sarà tuttavia ricco di novità per moltissimi pensionati (mentre agosto lo sarà per 36mila lavoratori del credito). Infatti, arrivano i soldi delle pensioni INPS di luglio maggiorate del Bonus 200 euro e della 14° mensilità per i soli aventi diritto.

Il mistero del ritardo del cedolino del mese di luglio

Rispetto ai mesi scorsi, il cedolino di luglio è in ritardo di alcuni giorni rispetto al consueto. Non c’è nessuna butta novità all’orizzonte. In sostanza l’Istituto necessita di più tempo per adeguare il prospetto al nuovo Bonus.

Ricordiamo che si tratta della misura del tipo una tantum introdotta dal Governo con il decreto Aiuti del 18 maggio. L’indennità prevede il rispetto di alcuni requisiti e da cui dipende il riconoscimento del Bonus. Inoltre va detto che luglio è anche il mese della 14° per alcuni pensionati. Pertanto, sommando i vari elementi si comprende perché il cedolino di luglio è in ritardo rispetto ai mesi scorsi.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di luglio

Il pagamento del rateo numero 7 del 2022 seguirà il consueto calendario. Il 1° luglio dovrebbe arrivare la pensione per chi ha optato per l’accredito del vitalizio sul conto corrente bancario o sulla carta di credito.

Sempre dal 1° luglio ci sarà il consueto ritiro della pensione in contanti presso gli sportelli postali. In questo caso tutto dipende dall’iniziale del proprio cognome. Ad ogni modo, in attesa di conferme ufficiali il calendario dovrebbe essere il seguente:

1° luglio, venerdì: dalla lettera A alla lettera B;

sabato 2 luglio (solo mattino): dalla lettera C alla lettera D;

4 luglio, lunedì: i cognomi E-K;

5 luglio, martedì: dalla lettera L alla lettera O;

mercoledì 6 luglio: dalla lettera P alla lettera R;

giovedì 7: i cognomi dalla lettera S alla Z.

Tuttavia, invitiamo i Lettori a prendere visione del calendario dei pagamenti affisso all’esterno del proprio ufficio postale di riferimento. Lì dove i pagamenti in contanti non sono tantissimi si può assistere a un calendario più corto.

Arrivano i soldi delle pensioni INPS di luglio maggiorate del Bonus 200 euro e in alcuni casi anche di altri 655 euro

Infine in alcuni casi arriveranno anche i soldi della quattordicesima mensilità. Essa spetta a chi riceve una pensione annua al di sotto di certe soglie. Inoltre varia in base agli anni di contribuzione maturata dal pensionato e viene calcolata in maniera diversa tra autonomi e dipendenti. Cioè sono diversi i parametri di calcolo in base alla natura del lavoratore.

Per i pensionati con almeno 64 anni di età e reddito individuale inferiore a 1,5 volte la pensione minima, la 14° sarà tra 436,80 e i 655 euro. Oscillerà invece tra i 336 e i 504 euro per i pensionati con reddito individuale compreso tra 1,5 e le 2 volte la pensione minima.

