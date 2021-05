Molti clienti abituati all’abbonamento annuale alla palestra o piscina abituale si chiedono perplessi se rivedranno mai i loro soldi. Infatti queste strutture sportive sono quelle per le quali non è ancora possibile ipotizzare la riapertura.

Ecco che dal Governo arriva una nuova agevolazione con il voucher per palestre e piscine ancora chiuse per recuperare i soldi spesi.

La nuova misura è prevista nel Decreto Sostegni bis di cui si attende l’approvazione alla Camera e la successiva conversione in legge.

Cosa prevede il nuovo aiuto del Governo

Sono previsti aiuti economici per i titolari di quelle attività sportive che hanno praticamente subito un intero anno di chiusura totale. Ma qui oggi si parla delle misure a favore dei clienti che hanno speso soldi inutilmente. Si prevede che i clienti abbiano diritto ad un voucher di importo pari alla spesa sostenuta per l’abbonamento.

La scadenza da non dimenticare

Si suggerisce a tutti gli abbonati di palestre e piscine di segnare questa data sul calendario. Il bonus deve essere usato entro 6 mesi dalla fine dell’emergenza sanitaria. Oggi lo stato di emergenza è previsto fino al 31 luglio 2021.

Saranno risarciti anche gli abbonamenti più brevi

Le palestre e le piscine, per andare incontro alle esigenze di tutti i possibili clienti, avevano cominciato a fare abbonamenti anche molto brevi di poche settimane o di pochi giorni. Il Decreto Sostegni vorrebbe comprendere nel voucher ogni tipo di abbonamento indipendentemente dalla durata.

Come contattare la palestra o la piscina

Per avere dettagli su come manifestare la propria intenzione di usare il voucher si suggerisce di contattare la struttura sportiva via mail o WhatsApp. Infatti sono molti gli impianti sportivi che negli anni hanno avviato queste forme di contatto con i propri clienti. Adesso suggeriamo di usarle per ricevere istruzioni precise su come attivare concretamente il voucher.