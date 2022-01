Esistono alcune forme di tutela sul piano previdenziale che garantiscono una indennità anche a chi raggiunge l’età pensionabile e presenta redditi bassi. In questo caso, al raggiungimento dei 67 anni di età e con un reddito entro una determinata soglia, è possibile richiedere l’assegno sociale.

Abbiamo già illustrato a quanto ammonta l’assegno sociale INPS nel 2022 per chi non ha contributi sufficienti alla pensione. Nelle seguenti righe vogliamo invece mostrare quali maggiorazioni è possibile ottenere su tale formula in maniera da garantirsi un importo più alto ogni mese. Anche prima dei 70 anni si può ottenere una maggiorazione sugli assegni mensili di queste pensioni dall’INPS.

Chi può richiedere l’assegno sociale all’INPS

L’assegno sociale è una misura economica assistenziale che punta a garantire un minimo sostentamento economico agli anziani che non percepiscono altre pensioni. Esso rientra tra i 5 tipi di pensione che le casalinghe possono richiedere ogni anno all’INPS per garantirsi un sostegno economico ogni mese. In alcuni caso, l’assegno sociale potrebbe fungere anche da integrazione a redditi bassi e in assenza di un montante contributivo sufficiente ad un trattamento previdenziale. Ci sono delle situazioni nelle quali è possibile ricevere oltre all’importo base dell’assegno sociale anche delle maggiorazioni.

Anche prima dei 70 anni si può ottenere una maggiorazione sugli assegni mensili di queste pensioni dall’INPS

L’assegno sociale INPS nel 2022 ammonta a 467,65 euro per 13 mensilità. Questo sussidio può ricevere delle maggiorazioni la prima delle quali spetta con età superiore ai 65 anni. Questi richiedenti devono avere reddito inferiore a 6.247,41 euro annui se non coniugati e 13.057,20 euro annui se coniugati nel 2022. L’ammontare della maggiorazione corrisponde a 12,92 euro mensili. Una seconda maggiorazione che è possibile ricevere è il cosiddetto incremento al milione per i titolari di assegno sociale sopra i 70 anni.

Tale incremento segue quanto disciplina l’articolo 70, commi 1-3, della Legge n. 388/2000. In base a quanto indica la circolare INPS n. 197 del 23 dicembre 2021, gli importi di tale maggiorazione sono leggermente più elevati quest’anno. Nel 2022, infatti, l’incremento ha un valore di 192,62 euro mensili per un totale annuo di 2.504,06 euro. Questa maggiorazione si può ricevere anche prima dei 70 anni se il beneficiario ha un montante contributivo a proprio carico.

Per ogni 5 anni di contribuzione versata, il titolare di assegno sociale può ricevere una riduzione di 1 anno di età per la maggiorazione. Ad esempio, se Luca ha un montante contributivo pari a 10 anni, egli potrebbe richiedere tale maggiorazione già a 68 anni. In questa maniera è possibile anticipare l’accredito della maggiorazione e ricevere un assegno sociale più ricco.