Per gli amanti del caffè oggi c’è una bella notizia. Il caffè è buono da gustare in tazzina il pomeriggio dopo il pranzo, al bar o la mattina con ancora gli occhi chiusi. E non finisce qui. Con il caffè si può fare un ottimo scrub per il viso. Un esfoliante con un profumo gradevole che lascerà la nostra pelle levigata e luminosa. Oggi parleremo dello scrub per il viso ma esiste anche per il corpo. Vediamo come fare poiché arriva l’irresistibile scrub per il viso per il quale tutti impazziranno.

1 cucchiaio di olio naturale di cocco o in alternativa di mandorle dolci

3 cucchiai di caffè

2 cucchiai di zucchero di canna

2 cucchiai di cannella in polvere

Preparazione

Mettere ad asciugare all’aria i fondi del caffè. Non appena sembreranno perfettamente asciutti si mescola la polvere con l’olio di cocco o di mandorle dolci. Dobbiamo ottenere un bel composto fluido. Aggiungere al composto lo zucchero di canna e la cannella. Successivamente aggiungere altro olio. A questo punto mescolare il composto che deve avere un aspetto come di sabbia bagnata.

Applicazione

La prima cosa da fare è inumidire la pelle con una spugnetta. Poi si distribuisce lo scrub evitando la zona degli occhi e delle labbra che sono le parti più sensibili. Massaggiare la miscela sul viso cercando un movimento circolare. Insistiamo sulla zona del naso e della fronte. Il massaggio deve durare almeno cinque minuti. Mentre il composto dobbiamo lasciarlo agire almeno 15 minuti. Poi risciacquiamo il viso con acqua tiepida. Una volta asciutto, applichiamo una buona dose di crema nutriente.

Arriva l’irresistibile scrub per il viso per il quale tutti impazziranno

La pelle apparirà morbida e liscia grazie all’olio usato e resterà idratata almeno per qualche giorno. Il consiglio è di applicarla almeno una volta a settimana. Sarà un momento anche da dedicare alla nostra persona fuori dagli impegni. Magari la domenica che di solito si è più liberi. Ora si può passare all’acconciatura e poi al trucco e risultato sarà sorprendente.