Arriva la pista di pattinaggio al coperto più grande d’Italia: ecco dove e quando

Dal 7 dicembre si potrà pattinare sul ghiaccio sulla pista al coperto più grande d’Italia. Ecco dove si trova e quali altre attrazioni riserva.

Se ami il pattinaggio sul ghiaccio e vuoi vivere un’esperienza unica, non puoi perderti la pista di pattinaggio al coperto più grande d’Italia. La pista aprirà a Milano nel ponte dell’Immacolata. Si tratta di una struttura che sarà allestita all’interno del Christmas Magic, un grande evento natalizio che si aprirà a Milano presso lo spazio Allianz MICO. In questo enorme e spazio incantato bambini e adulti potranno vivere le emozioni del Natale grazie anche a molte altre attrazioni. In pratica Christmas Magic è un grande parco giochi natalizio, aperto per un mese. Ecco le sue caratteristiche e tutte le attrazioni che riserva.

Arriva la pista di pattinaggio al coperto più grande d’Italia ed è a Milano

Il Christmas Magic park sarà un parco a tema natalizio di 20.000 metri quadrati nel cuore di Milano City, nella zona dove sorgeva un tempo la fiera. Attrazione principale e cuore del villaggio sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per le sue dimensioni di 1.800 metri quadrati, sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio al coperto più grande d’Italia. Grazie alla sua struttura sembrerà di pattinare su un fiume di cristallo che si snoda lungo tutto il parco. Al centro del parco troneggerà l’immancabile albero di Natale, un abete illuminato di oltre 10 metri che sarà caricato di pacchi e di regali.

Le attrazioni del parco

La pista di pattinaggio e l’albero di Natale non saranno l’unica attrazione. Come ogni parco divertimenti che si rispetti non mancano gli spettacoli giornalieri. Il parco prevede ogni giorno spettacoli con maghi, giocolieri, ballerini, acrobati e moltissimi altri artisti.

Altra attrazione da non perdere è certamente il bosco incantato all’interno del quale si potrà ammirare l’Aurora boreale. Inoltre i piccini ma anche i grandi potranno ammirare gli Elfi al lavoro nei loro laboratori e ovviamente incontrare Babbo Natale.

A Milano arriva la pista di pattinaggio più grande d’Italia ma anche un ristorante molto particolare. Infatti nella zona ovest della città, di recente è stato inaugurato anche un nuovo grande centro commerciale, il Merlata Bloom. Questa inaugurazione è andata sulle cronache di tutto il mondo perché qui sorge il primo Neat Burger. Il fast food è famoso per due motivi. Perché è vegetariano e perché è di proprietà di Leo DiCaprio e di Lewis Hamilton.