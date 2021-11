Sono ormai lontani anni luce i tempi in cui si facevano i famosi “squilli” per dire “ti penso” o “richiamami”.

Tempi in cui dovevamo arrangiarci a dire cose importanti in 160 caratteri o in cui potevamo decidere di non rispondere ad un SMS per giornate intere.

Ad esempio per goderci una bella giornata di ferie senza rischiare di essere contattati dal capo o dai colleghi nel pieno del nostro relax.

Oggi invece tutto questo non è più possibile.

Siamo raggiungibili ovunque ed in qualsiasi momento del giorno o della notte, senza distinzione tra feriali o festivi.

Ad aver contribuito a tutto questo è stato proprio l’avvento dei servizi di messaggistica istantanea, su tutti l’amatissimo (e a volte odiato) WhatsApp.

Croce e delizia dei tempi moderni

Se da un lato è innegabile la comodità di questa applicazione, dall’altro di certo non è un grosso alleato per staccare dalle seccature quotidiane.

Non a caso può essere anche “l’arena” di grossi scontri e diverbi.

A questo proposito abbiamo già affrontato il tema parlando dei guai che rischiamo utilizzando una specifica funzione di WhatsApp rischiando il penale senza saperlo.

Proprio mentre stavamo cercando di ignorare il corteggiatore di turno o l’amico insistente ecco che ci sorprendono online.

Ancora peggio quando per errore apriamo la chat e visualizziamo involontariamente il messaggio.

A quel punto, se non si vuole incorrere in discussioni e malumori, l’unica alternativa è rispondere.

Molti si saranno già identificati nella descrizione dei tanti piccoli grandi disagi che derivano dall’essere sempre e comunque reperibili.

Sappiamo bene che esiste la funzione per cui è possibile risultare online e consentire la verifica della ricezione del messaggio.

Ma anche questa opzione rischia di creare dissapori.

Arriva la nuova attesissima funzione di WhatsApp che eviterà litigi e ansie a casa e sul lavoro

Le funzioni che ci permettono di limitare la nostra visibilità potrebbero crearci altrettanti problemi con le persone a cui invece teniamo.

Allo stesso modo ci sono contatti che non possiamo o che, per educazione, non vogliamo bloccare.

C’è però una buona notizia.

Arriva la nuova attesissima funzione di WhatsApp che eviterà litigi e ansie a casa e sul lavoro, a prova di intrusi e curiosi.

Pare infatti che con uno dei prossimi aggiornamenti sarà sempre possibile utilizzare le funzioni appena descritte circoscrivendole però solo ad alcuni contatti.

Si tratta della possibilità di creare una sorta di “lista nera” che non potrà più constatare, a differenza degli altri, il nostro essere online o meno.

Basterà cliccare sull’opzione “tutti i miei contatti eccetto”; da lì si potranno selezionare le persone per le quali decideremo di esserci sempre.

Una grande conquista in termini di privacy evitando i contatti sgraditi, “molesti” e insistenti.