Questi sono i titoli che potrebbero spingere oggi Piazza Affari al nuovo record 

Ieri la Borsa di Milano ha raggiunto un importante traguardo. L’indice Ftse Mib ha sfiorato i 28.000 punti. L’indice maggiore di Piazza Affari da oltre 12 anni non si trovava così in alto. Ieri il record è sfuggito all’attenzione dei meno attenti perché è stato segnato in apertura di seduta.

Le Borse europee correranno anche il prossimo anno

Dopo quattro giorni consecutivi positivi l’avvio dei prezzi di Piazza Affari è stato scoppiettante ed in pochi minuti l’indice ha toccato i 27.968 punti. Raggiunto questo livello gli investitori hanno iniziato a vendere per monetizzare i guadagni delle sedute precedenti. La quota di 28.000 punti è considerata un traguardo importante e quindi gli investitori ne hanno approfittato per prendere beneficio dei guadagni fatti nelle ultime sedute.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

I trader che speculano sui movimenti di brevissimo periodo dei prezzi per la massima parte hanno venduto. I grandi investitori, come i fondi di investimento, i fondi pensione, le assicurazioni, le banche d’affari, stanno incrementando gli acquisti sul nostro listino. Ne abbiamo parlato nell’articolo: “La chiave di lettura che può fare schizzare le Borse europee da qui alla fine dell’anno”.

Un report del colosso bancario americano Goldman Sachs ha confermato questo scenario. Nello studio si prevede che il mercato azionario europeo salirà anche nel 2022 grazie a due fattori che favoriscono gli acquisti delle azioni europee. Il primo elemento favorevole è una robusta crescita economica favorita dai tassi di interesse ai livelli minimi. Tra l’altro ieri e stato diffuso il PIL del terzo trimestre che ha confermato la crescita dell’economia europea del 2,2% nei tre mesi.

Il valore a sconto di molte azioni è l’altro fattore favorevole che spinge gli acquisti sulle Borse europee. Secondo gli analisti molti dei 600 maggiori titoli dei mercati europei hanno un prezzo più basso del loro valore corretto. Questo aspetto potrebbe spostare un po’ di investimenti dal mercato azionario americano, sui massimi storici, a quello europeo.

Questi sono i titoli che potrebbero spingere oggi Piazza Affari al nuovo record

Piazza Affari è ricca di titoli sottovalutati. I bancari, per esempio, sono molto a sconto e anche le azioni dell’energia hanno un prezzo interessante. Inoltre anche i titoli del lusso sono molto comprati. Tra i molti titoli a sconto spicca Telecom Italia che ha sicuramente un prezzo basso rispetto al valore corretto dell’azione. I nostri analisti hanno fatto un focus sul titolo nell’articolo: “In Piazza Affari questo evento calamita può fare piovere molto denaro su questi titoli”. Infatti ieri l’azione è stata tra le migliori blue chip.

Questi sono i titoli che potrebbero spingere oggi Piazza Affari al nuovo record e che possono farla correre nei prossimi mesi. Dopo il calo di ieri cosa può accadere al l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) nella seduta di oggi? Le vendite per prese di beneficio potrebbero essersi esaurite. Ieri quota 27.800 punti ha contenuto la discesa dei prezzi. Oggi il Ftse Mib potrebbe rimbalzare su questo supporto e andare a chiudere sopra quota 28.000 punti. Se invece questa linea di contenimento cedesse il Ftse Mib potrebbe scendere fino a 27.400 punti.

Approfondimento

Il punto sui mercati