Un carico di soldi dal 17 novembre per un segno aiutato da Venere e dalla congiunzione astrale

Sono tanti a chiedersi cosa riserverà il penultimo mese dell’anno e cosa sperare per la fine di questo anno complicato soprattutto sotto il profilo economico. Anche per i più scettici, sapere che il proprio segno zodiacale sarà baciato dalla dea Fortuna può portare un pizzico di brio e di ottimismo. Infatti, che ci si creda o meno alla fortuna, affidarsi alla sorte talvolta e credere in qualcosa può renderci comunque più positivi e farci stare bene. Come ad esempio tenere in casa delle bellissime piante portafortuna.

Nonostante la fine dell’estate, il cielo continua a regalarci emozioni. Il mese di novembre infatti è cominciato con sciami meteorici, in particolare per il 18 novembre è atteso lo sciame meteorico delle Leonidi. Essendo peraltro molto attivi per tutto il mese, potrebbe sorprenderci la visione di qualche stella cometa. Tra i pianeti che continuano ad essere visibili ad occhio nudo spicca Marte che addirittura sembra superare la luminosità della stella più brillante del cielo, Sirio. Venere, nella costellazione della Bilancia fino al 17 novembre, attraverserà poi la costellazione dello Scorpione. Ciò potrebbe portare un carico di soldi dal 17 in poi ad un segno zodiacale che diventerà il protagonista degli ultimi mesi dell’anno.

Quale sarà il segno baciato dalla fortuna durante gli ultimi mesi dell’anno

Grazie al transito di Venere dal 17 in poi, il protagonista di questi ultimi mesi sarà sicuramente lo Scorpione che peraltro festeggerà anche il compleanno. Il Sole accompagnato da Venere attraversa questo segno zodiacale, misterioso ed enigmatico portando tanta fortuna in ogni campo della vita, dal lavoro all’amore. I nati sotto il segno dello Scorpione si contraddistinguono per il fascino, la passionalità, il mistero e le capacità intuitive. Dopo un inizio un po’ teso per via di diversi imprevisti che hanno comportato dei ritardi, la seconda metà del mese si colora di ottimismo.

Per lo Scorpione arriverà un carico di soldi dal 17 del mese grazie al transito di Venere

Dalla seconda metà di novembre i nati sotto il segno dello Scorpione potranno tirare un sospiro di sollievo sul lavoro, dove finalmente tornerà il sereno. Si potranno riprendere vecchi progetti messi da parte e ripartire senza aver paura delle difficoltà grazie all’ottimismo di cui saranno pervasi gli Scorpioncini. Sul finire del mese potranno raccogliersi i frutti dei sacrifici delle ultime settimane. Infatti, grazie alle nuove opportunità portate da Venere potranno intraprendersi rapporti di lavoro molto proficui.

Infine, anche in campo amoroso tornerà a risplendere il sole per chi è in coppia. Mentre per chi è single questo potrebbe essere il momento migliore per trovare l’amore e risvegliare la passione che contraddistingue gli Scorpioncini. Magari potrebbe nascere l’amore con qualche nato sotto il segno dell’Ariete. Tra questi due segni solo apparentemente incompatibili infatti potrebbe nascere un’attrazione senza fine.