Avere figli che da poco hanno raggiunto la maturità spesso vuol dire un aumento delle spese necessarie per sostenerli. A partire dal corso per la patente di guida, all’iscrizione delle tasse universitarie, fino al pagamento dell’affitto se si è fuori sede. Per non parlare del resto delle spese per le diverse attività ludiche e culturali. Per questo il nostro legislatore ha previsto un Bonus come regalo di compleanno per chi compie 18 anni. Si tratta del Bonus cultura emesso di anno in anno per diffondere la cultura tra i ragazzi. I nati nel 2002 hanno avuto tempo fino al 28 febbraio per spenderlo. Arriva direttamente sulla Carta l’importo di 500 euro grazie al quale i giovani potranno partecipare a manifestazioni o eventi culturali o acquistare libri. Infatti, l’attuale Legge di Bilancio, tra le tante misure a sostegno della famiglia, ha riconfermato la misura per i nati nel 2003.

Appena qualche giorno fa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Cultura n.244 che entrerà in vigore il 17 marzo 2022. Con il predetto Decreto si definiscono i criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo del beneficio a favore dei giovani nati nel 2003.

Arriva direttamente sulla Carta questo Bonus di 500 euro a chi fa domanda entro la fine dell’estate

Lo scopo del Bonus è promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale in tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni. Infatti questo consiste in una Carta elettronica del valore di 500 euro utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo. Nonché per acquistare libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per musei, mostre ed eventi culturali. Infine può essere utilizzata per accedere a musei, aree archeologiche e parchi e per sostenere corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Tra le novità rientra la possibilità d’accedere alla piattaforma per la registrazione, non solo con lo SPID, ma anche con la Carta d’identità elettronica. Potranno ottenere il beneficio coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2021 ed avranno tempo per richiederlo fino al 31 agosto 2022. Inoltre la Carta si può utilizzare oltre che per l’acquisto di libri, audiolibri anche per abbonamenti a periodici in formato digitale. Mentre avranno tempo fino al 28 febbraio 2023 per spendere il Bonus.

Per ottenere la Carta elettronica bisognerà pertanto accedere sulla piattaforma elettronica 18app a partire dalla data che probabilmente sarà comunicata il 17 marzo.

