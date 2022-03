Dopo la pubblicazione del report del 20 dicembre, le azioni Piovan hanno proseguito al rialzo guadagnando un ulteriore 15% e andando a segnare nuovi massimi storici oltre quota 11 euro. Questa prova di prova di forza, però, ha trovato un fortissimo ostacolo in area 11,45 euro, II obiettivo di prezzo della proiezione rialzista. La massima chiusura settimanale, infatti, è stata a 11,35 euro. Questo movimento ha provocato un ritracciamento tuttora in corso il cui destino potrebbe essere presto chiarito. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con il supporto in area 10,04 euro (I obiettivo di prezzo). Quindi, la chiusura di venerdì potrebbe condizionare l’andamento del titolo Piovan per le prossime settimane.

Una chiusura settimanale inferiore a 10,04 euro, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 8,38 euro. L’eventuale rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire il raggiungimento della massima estensione ribassista in area 6,72 euro, III obiettivo di prezzo.

Qualora, invece, il supporto in area 10,04 euro dovesse tenere, allora le quotazioni potrebbero partire nuovamente al rialzo verso nuovi massimi storici. In questo caso, infatti, l’obiettivo più probabile che potrebbe essere raggiunto andrebbe a collocarsi in area 13,5 euro.

Prima di passare alla valutazione del titolo, vogliamo far notare come negli ultimi 3 mesi le azioni Piovan siano state più volatili del 90% delle azioni italiane muovendosi del +/- 11% a settimana.

La valutazione del titolo Piovan

Se si guarda i multipli di mercato si scopre che il titolo è sempre sopravvalutato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato di oltre il 50%.

Per il resto va sottolineata la buona situazione finanziaria del gruppo che mostra un indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, superiore a 1.

Il titolo Piovan (MIL:PVN) ha chiuso la seduta del 3 marzo a quota 9,94 euro in rialzo dell’1,84% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale