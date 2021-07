Essere eleganti più che una questione economica è una scelta. Certo, forse alcuni penserebbero che essere eleganti d’estate è più difficile rispetto alle stagioni fredde. Altri ancora possono pensare che essere eleganti sia più facile a 20 o 30 anni rispetto a 40, 50 o 60. Ebbene, come già ripetuto più volte da noi di ProiezionidiBorsa, tutto ciò non è vero. Infatti, l’eleganza è soprattutto un’attitudine positiva all’attenzione che diamo alla nostra persona. Si tratta, insomma, di quella voglia che abbiamo tutti di darci del valore. Bene, ma come possiamo essere eleganti d’estate anche a mezza età? Seguendo questo semplice consiglio. Ecco il segreto per essere eleganti d’estate anche 50 o 60 anni.

Panama

D’estate fa caldo e il sole è potentissimo. Tutti gli esperti e i medici ci raccomandano di coprirci la testa e di non uscire nelle ore più calde della giornata. Oltre a ciò, dovremmo ricordarci di bere sempre tantissima acqua. Sembra impossibile, ma possiamo combinare tutti questi fattori anche con l’eleganza. Sì, grazie al cappello chiamato Panama. Vediamo come.

Innanzitutto, cerchiamo di capire bene la sua origine. Si tratta di un cappello di solito di colore molto chiaro e molto largo. La tradizione vuole che sia fatto a mano, tramite l’intreccio di fibre naturali di una pianta della famiglia delle Ciclantacee. Di per sé, il Panama viene creato in uno stato dell’America Latina, l’Ecuador.

Se lo conosciamo come Panama è perché è da quel Paese che veniva venduto a noi occidentali. In particolare, questo tipo di cappello ci rende molto eleganti e signorili, grazie alla sua forma e ai suoi colori. I colori chiari d’estate, infatti, stanno proprio bene su tutto. Inoltre, d’estate siamo più propensi ad indossare anche capi dai colori chiari. La sua forma è molto leggera, non ci appesantisce. Alcuni dicono pure che riesce a farci sembrare più alti.