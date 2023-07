Arredare una cameretta piccola e stretta, anche con due letti diventa accogliente e spaziosa con queste idee super

Occuparsi dell’arredo di una camera da letto di dimensioni modeste, soprattutto se rettangolare, appare difficile. Ad aumentare le difficoltà poi, spesso, contribuisce il fatto di dover ospitare due persone, generalmente i figli, siano essi bambini o ragazzi.

Ebbene non c’è da temere di non riuscire a farceli entrare assieme a tutta la loro roba, né di rendere la stanza un obbrobrio nel tentativo. Infatti esistono tante soluzioni e suggerimenti per valorizzarla e renderla degna di una rivista di interni. Ecco alcune idee per arredare una cameretta piccola e stretta.

Una stanza da letto deve riuscire a conciliare estetica e funzionalità. Dovrà dunque disporre degli oggetti personali e del necessario, senza però rinunciare a un aspetto armonico e arioso.

Se si ha poco spazio a disposizione, ammassarvi dentro le cose indistintamente la renderà da claustrofobia e invivibile. Bisogna agire lucidamente e ponderare bene le proprie scelte.

Infatti, valorizzare e arredare una cameretta piccola e stretta, anche con due letti, è possibile ma a patto di seguire determinate dritte.

Regole d’oro per ingrandire visivamente la stanza

Una stanza stretta e lunga o semplicemente piccola può apparire molto più ampia grazie ad alcune furbizie. La prima è tinteggiare le pareti con colori tenui, magari pastello. Le tonalità scure o accese sono da bandire.

Ancor meglio sarebbe farle bianche e pitturare di un altro tono un’unica parete, preferibilmente quella sul lato più corto.

Se dispensabili, evitiamo di appendere le tende, potrebbero risultare pesanti e angustianti. Qualora non potessimo farne a meno, scegliamole leggere e semitrasparenti, poniamo il bastone più in alto di quanto faremmo solitamente.

Una stanza destinata ai bimbi, potrebbe necessitare di un tappeto per farli giocare a terra. In questo caso puntiamo su un colore chiaro e simile al pavimento. Uno troppo chiassoso, cromaticamente parlando, rischia di accorciare la camera visivamente.

Per quanto concerne i mobili, varranno le stesse regole cromatiche, dunque via alle nuance chiare tra le quali il bianco. Come stile, meglio prediligere quello moderno più minimal nelle forme e quindi più slanciato. Ideali arredi poi dotati di vetri e specchi, i loro effetti di luce tendono a dare profondità.

Fondamentale è non esagerare col mobilio. Sfruttiamo bene lo spazio, ma cerchiamo di lasciare dei punti liberi. Se troppo piena ci apparirà ancora più piccola.

Teniamo presente le necessità di coloro che dovranno stare nella stanza e cerchiamo di organizzarla in base alle stesse.

Arredare una cameretta piccola e stretta, anche con due letti si può sfruttare bene lo spazio

Se la stanza è rettangolare, la prima parte da sfruttare sarà una delle due pareti più ampie. Dovremmo cercare di mettere lì la maggior parte dei mobili ingombranti, ossia armadio e letti, così da alleggerire poi le altre pareti.

Per farlo sarà necessario sfruttare pienamente l’altezza della camera.

Ideali le camerette a ponte, ossia con armadio e alcuni scaffali integrati al di sopra e lateralmente.

Qualora non si voglia ingombrare con due letti per mancanza di spazio, alcune dispongono di un secondo letto dotato di rotelle da estrarre al momento del bisogno.

Perfette anche le camerette a soppalco, ossia una sorta di letto a castello ma che ingloba armadi e gradini, quest’ultimi spesso dotati di contenitori interni.

Si può anche valutare di costruire un vero e proprio soppalco per disporvi al di sopra la zona notte. Oppure, nel caso di adolescenti in cerca di privacy, organizzarvi la parte superiore e inferiore come due distinte stanze.

Ovviamente non potranno mancare le scrivanie. Si potrà sfruttare lo spazio con una scrivania ad angolo. O, in alternativa o in concomitanza, con una pieghevole estraibile. Ne esistono anche di integrate nelle librerie.

Per quanto riguarda quest’ultime, puntiamo su quelle a muro dotate di mensole in legno chiaro o in vetro piuttosto che su una che occupi spazio sul pavimento. Le mensole sono valide alternative anche ai comodini.

Nella stanza dei bambini avremo bisogno di soluzioni per riporre i giocattoli. Validi i tubi in rete da appendere in alto, nonché le tasche da apporre alla porta. Per i pupazzi invece esistono delle reti da appendere ai muri e sui quali disporli.

Qualora queste soluzioni non siano sufficienti, più che disporre tanti, contenitori puntiamo direttamente su uno scaffale alto.