Passione sfrenata e incontri amorosi per 3 segni zodiacali nella settimana dell’ultimo quarto di Luna

L’oroscopo mette a disposizione le previsioni dal 10 al 16 luglio. Il tema su cui ci concentreremo è relativo all’amore. Tre segni zodiacali beneficeranno più di tutti gli altri dell’influsso dei pianeti nella sfera sentimentale. E potranno rafforzare i rapporti o fare nuove esperienze, in attesa dell’ultimo quarto di luna della prossima domenica. Vediamo chi vivrà momenti positivi e si lascerà trasportare dall’eros.

L’astrologia pone ogni volta di fronte a nuove sfide. Le previsioni alternano periodi di difficoltà a fasi positive della vita. Per fortuna, ci sarà una passione sfrenata e incontri amorosi per 3 segni zodiacali, almeno fino al 16 luglio. A far da sfondo alle loro avventure ci saranno il Sole in Cancro e la Luna in Ariete. I due corpi celesti formeranno una cornice perfetta per le coppiette e i single in cerca della dolce metà.

Passione sfrenata e incontri amorosi per 3 segni zodiacali sull’onda dell’entusiasmo

La forza propulsiva di Venere dà una forte scossa ai sentimenti del Leone. I prossimi giorni saranno un’occasione d’oro per concretizzare il progetto d’amore. È un cielo limpido quello sulla testa dei giovani innamorati, ma promette bene anche per chi l’anima gemella non l’ha ancora trovata. Si dovrà solamente fare attenzione a non ripiombare in situazioni già sperimentate con insuccesso. Sabato 15 la figura che si attendeva da tempo potrebbe finalmente palesarsi dinanzi a sé. Le piccole incomprensioni col partner, dovute soprattutto al lavoro, si possono risolvere con un bell’invito a cena.

Venere propizia allontana i guai della Bilancia

È il momento di cambiare marcia per i nativi della Bilancia. Bisogna dimenticarsi subito dell’ultimo periodo letargico e risvegliare i sentimenti. Per fortuna, l’appoggio del pianeta dell’amore favorirà questo processo. L’estate promette vagonate di opportunità per fare conoscenze e intraprendere relazioni. Se finora non si ha avuto fiducia nei sentimenti, a breve si cambierà idea e ci si lancerà in esperienze stimolanti. Già da inizio settimana si sentirà una forza dentro di sé, che porterà a riavvicinarsi a chi si pensava aver perso. Anche le complicazioni famigliari si risolveranno, grazie alle proprie capacità comunicative e relazionali.

Il trigono che porta fortuna all’Acquario

Se sul lato professionale è il momento dei confronti, in amore si inizierà a ingranare la quinta. Merito del trigono di Venere dai Gemelli, iniziato giorni fa. Il desiderio di amare si riaccende negli Acquario, anche se gli scapoli affronteranno le varie situazioni con una sorta di doppia personalità. Se da un lato ci si vorrà rimettere in gioco, dall’altro si incapperà in qualche pregiudizio di troppo verso chi si presenterà al proprio cospetto. La soluzione è mantenere la calma necessaria per vivere in armonia la relazione iniziata. Buone notizie anche per le coppie, che miglioreranno i rapporti risolvendo i conflitti.